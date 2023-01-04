نجوم عانوا من الاكتئاب

بيروت - نادين محمد - عانى الكثير من النجوم من الإكتئاب لأسباب صحية أو مشاكل اجتماعية عاشوها سببت لهم الإكتئاب وشاركوا معاناتهم مع جمهورهم على السوشيال ميديا.

شاهدوا نجوم عانوا من الإكتئاب:

آخر النجمات اللاتي عانين من الإكتئاب ايمي سمير غانم خاصة بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، عانت من نوبة اكتئاب شديدة بسبب تعلقها الشديد بهما، ودائما ما تعبر إيمي عن اشتياقها لسمير غانم من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر له صور مرفقة بكلمات موجوعة لتعبر عن إشتياقها له.

النجمة بيلا حديد ظهرت في صور وفيديوهات موجعة بدت فيها تعاني من الإكتئاب وتبكي بشدة بسبب شعورها بالوحدة.

وشاركت نجمة البوب كاتي بيري معاناتها من الإكتئاب خلال بث مباشر لمدة 96 ساعة على يوتيوب.وقالت بيري إنها اعترفت بمرضها لأنها تريد أن يراها المعجبون على حقيقتها من دون تجمل أو قناع، يعرفون شخصيتها، ويعرفون أنها مثلهم تماماً، ولكنها استطاعت أن تتغلب على اكتئابها بالغناء.

وعانى النجم المصري أحمد الفيشاوي من عدد من الإضطرابات النفسية التي أدت لخصوعه لجلسات عديدة للعلاج النفسي، ولايزال يخصع لها حتى الآن.

كما ان النجمة شيرين عبد الوهاب عانت من حالة إكتئاب أعلنت خلالها اعتزال الفن وابتعدت عن الجميع.

أما النجمة غادة عبد الرازق أكدت أنها ذهبت إلى الطبيب النفسي أكثر من مرة ولن تعلن عن السبب وراء ذلك.

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