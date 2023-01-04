6 أطعمة ومشروبات تحارب التهابات المفاصل

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثير من النساء من مشاكل التهابات المفاصل، والتي عادة ما يزيد ألمها في موسم الشتاء، حيث تعيق الحركة، ولا تستطيع المرأة أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، علاوة على الألم الذي يلازمها بسبب الالتهاب.

ولهذا نستعرض لكِ في "الجميلة" 5 أطعمة ومشروبات تحارب التهابات المفاصل، يمكنكِ اعتمادها ضمن نظامكِ الغذائي.

الأسماك

الأسماك ضمن الأطعمة التي تحارب التهاب المفاصل (مصدر الصورة freepik)

يحتوي السلمون والماكريل والتونة على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د، وقد أثبتت العديد من الدراسات قدرتهم في المساعدة في تقليل الالتهاب، لهذا نوصي باتباع نظام غذائي صحي يتضمن السمك مرتين في الأسبوع، وإن كنتِ لا تتناولين الأسماك، فكري في استخدام مكملات زيت السمك كبديل.

خضروات ذات الأوراق الداكنة

البروكلي يساعد على محاربة التهاب المفاصل (مصدر الصورة freepik)

السبانخ واللفت والبروكلي والكرنب من المصادر الرائعة لفيتامينات E و C، حيث يعمل فيتامين E على حماية الجسم من الجزيئات المسببة للالتهابات، كما يساعد فيتامين ج الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو مكون رئيسي للغضروف يساعد في مرونة المفاصل.

المكسرات

يحتوي اللوز والبندق والفول السوداني والجوز والفستق والجوز على كميات عالية من الألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين E ودهون أوميغا 3 التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

كما تعد المكسرات أيضًا صحية للقلب، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) نظرًا لأن لديهم ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب مثل البالغين الأصحاء.

زيت الزيتون

يتم تحميل زيت الزيتون البكر الممتاز بالدهون الصحية للقلب، وكذلك الأوليوكانثال، التي لها خصائص مشابهة للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، كما ثبت أيضًا أن زيت الزيتون، جنبًا إلى جنب مع فيتامين د، يقي من فقدان العظام.

التوت

يحتوي التوت على جرعة مضاعفة من الخصائص المضادة للالتهابات، علاوة على أن جميع الفواكه غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة مثل العنب البري والتوت والفراولة والعليق على مادة الأنثوسيانين التي تقلل الالتهاب.

الثوم والبصل

يحتوي كل من الثوم والبصل على مواد كيميائية مضادة للالتهابات أظهرت أنها تخفف بعض أشكال آلام التهاب المفاصل، علاوة على أنها معروفة بخصائصها المعززة للمناعة.

المصدر:pennmedicine

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