شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.. ازاى تعيش بنمط صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعاني الكثيرون من مرض السكر ، والعديد من الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع الأول والنوع الثاني غير مدركين لحالتهم ولا يكتشفون المرض مما يؤثر على حالتهم الصحية ويعرضهم للخطر.

وحسب ما ذكره موقع fredhutch يمكن السيطرة على بعض عوامل خطر الإصابة بمرض السكري من خلال خيارات نمط الحياة التي تتخذها، و هذه تسمى عوامل الخطر القابلة للتعديل تلك التي لا يمكنك تغييرها هي عوامل خطر غير قابلة للتعديل.

عوامل الخطر غير القابلة للتعديل لمرض السكري من النوع 2

عوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2 والتي لا يمكن تغييرها هي:

-تاريخ العائلة: بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري موروثة من آبائنا أو أقاربنا البيولوجيين المقربين، إذا كان لديك قريب بالدم مصاب بداء السكري ، فإن خطر إصابتك به تزداد بشكل كبير. شارك تاريخ عائلتك الصحي مع طبيبك لمعرفة ما قد يعنيه لك.

-العمر، كلما تقدمت في العمر ، زادت مخاطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني، و يصيب داء السكري من النوع 2 عمومًا البالغين في منتصف العمر ، وغالبًا ما يحدث بعد سن الأربعين، و لكن المتخصصين في الرعاية الصحية يقومون بتشخيص المزيد والمزيد من الأطفال والمراهقين المصابين بداء السكري من النوع 2.

-سكري الحمل: إذا أصبت بمرض السكري أثناء الحمل ، فأنت في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري مرة أخرى في وقت لاحق من الحياة.

عوامل الخطر القابلة للتعديل لمرض السكري من النوع 2

يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو تأخير تطوره عن طريق إجراء تغييرات صحية:

-الوزن: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، و يمكن أن يؤدي فقدان 5٪ إلى 10٪ من وزن الجسم بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني المنتظم - إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير، تنخفض مخاطرك بشكل أكبر مع فقدان المزيد من الوزن بالنسبة لمعظم الناس ، ستوفر حاسبة مؤشر كتلة الجسم وزنًا مستهدفًا جيدًا لطولك. تعلم كيفية إدارة وزنك .

-النشاط البدني: الخمول البدني هو عامل خطر رئيسي قابل للتعديل لمرض السكري من النوع الثاني ومرض السكري، يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل مقاومة الأنسولين. هذا يعني أن جسمك يمكنه استخدام الأنسولين الخاص به بشكل أكثر فعالية. تبين أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة لمدة خمسة أيام على الأقل في الأسبوع يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام .

-ضغط الدم: بالإضافة إلى التسبب في تلف الجهاز القلبي الوعائي ، فقد تم ربط ارتفاع ضغط الدم غير المعالج بمضاعفات مرض السكري.

-مستويات الكوليسترول (الدهون): يرتبط مرض السكري بتصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وأمراض الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي انخفاض الكوليسترول الجيد "HDL" و / أو ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، اتباع خطة الأكل الصحي ، وممارسة النشاط البدني المنتظم والوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الدهون غير الطبيعية. في بعض الأحيان ، هناك حاجة أيضًا إلى الأدوية.

-التدخين: إذا كنت تدخن ، فهناك عدد من الأدوات والأدوية والموارد عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في الإقلاع عن التدخين. تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل الخيارات المتاحة لك.

-النظام الغذائي: من المهم تناول الأطعمة الصحية بالكميات الصحيحة، النظام الغذائي هو أحد أهم عوامل الخطر القابلة للتعديل لمرض السكري من النوع الثاني ومقدمات السكري، توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع خطة غذائية تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدواجن منزوعة الجلد والأسماك والبقوليات والزيوت النباتية غير الاستوائية والمكسرات والبذور غير المملحة. يجب أن يحل النظام الغذائي الصحي محل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ، وتجنب الدهون المتحولة ، وتقليل الكوليسترول والصوديوم (الملح) ، والحد من اللحوم الحمراء والمعالجة ، والكربوهيدرات المكررة والمشروبات المحلاة.

-التوتر والرفاهية: يشعر الجميع بالتوتر ، لكن يتفاعل الناس بشكل مختلف، تعتبر إدارة الإجهاد في حياتنا جزءًا مهمًا من الحياة الصحية ، ليس فقط لمرض السكري ولكن لأمراض القلب والعديد من الحالات الأخرى.