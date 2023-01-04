شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تساعدك على محاربة الأنيميا.. أبرزها الكرنب والجرجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كل من "برودة اليدين والقدمين، والدوخة أو الدوار، وجلد شاحب أو مصفر، والصداع، ألم صدر، ضيق في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب"، أحد أكثر أعراض فقر الدم، وقد تكون هناك أعراض لا تظهر. وفقا لما نشره موقع Pharmeasy.

تحتوي خطة النظام الغذائي على الأطعمة الغنية بالحديد في السيطرة على فقر الدم إن لم يكن شفاؤه تمامًا. بدون كمية كافية من الحديد ، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين. تصبح هذه مشكلة كبيرة لأن الهيموجلوبين هو المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من القلب إلى أنسجة الجسم. حوالي 50٪ من النساء الحوامل و 20٪ من النساء و 3٪ من الرجال يفتقرون إلى ما يكفي من الحديد في أجسامهم.

أغذية لعلاج فقر الدم

يُنصح الأطباء معظم مرضى فقر الدم بتناول 150 إلى 200 ملليجرام من الحديد يوميًا. تأكد من تناول هذه الأطعمة لمحاربة فقر الدم:ومنها

"الفواكه والخضراوات"

" اللفت المجعد ، السلق ،الكرنب الخضر، رمان، الفلفل الأحمر والأصفر،الجرجير، سبانخ، البرتقال، فراولة، ليمون ،البطاطا الحلوة ،البنجر ".تعتبر الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ مصدرًا رائعًا للحديد.. كما يعد السلق والكرنب مصدرًا جيدًا لفيتامين سي والحديد.

"المكسرات والبذور"

"الكاجو،بذور القنب،بذور زهرة عباد الشمس، بذور اليقطين، فسدق، عين الجمل، الفول السوداني، لوز ،بندق".المكسرات والبذور من أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات.

" اللحوم والأسماك"

"الكبد،سمك السالمون، لحم بقري، لحم الغزال، جمبري، تونة، سمكة الهلبوت، فراخ".

اللحوم والأسماك تحتوي على حديد الهيم. تعتبر اللحوم البيضاء الخالية من الدهون مثل الدجاج مصدرًا رائعًا لبروتين الهيم. الدجاج المشوي مع البروكلي ،والسبانخ المقلية والطماطم يمكن أن تقدم وجبة غنية بالحديد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

"البيض"

يُعرف البيض بالبروتينات ، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الحديد. يمكن إقران البيض مع الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة والطماطم المحمصة قليلاً والكينوا على الإفطار التي ستوفر بداية رائعة لليوم.

"الفول والبقول"

"حمص،بازلاء سوداء العينين،فاصوليه سوداء،الفاصوليا،حبوب الكلى،فول الصويا".

يعتبر العدس غذاءً ممتازًا لمرضى فقر الدم. يحتوي نصف كوب من العدس على حوالي 3.3 ملليجرام من الحديد ، وهو ما يمثل حوالي 20٪ مما يحتاجه جسمك طوال اليوم. وايضا الفاصوليا والبقول.