شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات شائعة يجب تجنبها بعد الوجبات مباشرة.. منها شرب الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نعتقد أن تناول الطعام بشكل صحيح كافٍ للحفاظ على صحتنا، ومع ذلك، فإن ما تفعله قبل الوجبات وبعدها مهم أيضًا، كثير منا لديه عادة أخذ قيلولة بعد تناول الوجبات، بينما يميل البعض إلى تناول الفاكهة، فيما يستهلك البعض الآخر الشاي أو القهوة.

من الضروري التحقق من هذه العادات لأنها يمكن أن تعرقل عملية الهضم وتؤدي إلى مشاكل أخرى، وفقا لموقع " OnlyMyHealth" اكتشف العادات التي يجب تجنبها بعد الوجبات.

أشياء يجب تجنبها بعد الوجبات1. لا تأكل الفاكهة بعد الوجبة مباشرة

يجب عدم تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة لأنها تختلط بالطعام المستهلك، هذا يحد من امتصاصه وقيمته الغذائية وقد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

2. الاستحمام

يحيط الدم بالمعدة للمساعدة على الهضم بعد الأكل، وتتغير درجة حرارة جسمك عند الاستحمام، نتيجة لذلك، يضعف الهضم ويبطئ بسبب تحويل الدم من المعدة إلى سطح الجلد لإعادة الجسم إلى درجة حرارته الأصلية.

3. التمرين

ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة ليست مناسبة لأنها يمكن أن تعرقل عملية الهضم، يحتاج جسمك إلى الطاقة من أجل الهضم، والتي يستهلكها جسمك أثناء ممارسة الرياضة، قد يسبب هذا تقلصات وقيء وغثيان وألم في المعدة.

4. النوم

كثير من الناس لديهم عادة أخذ قيلولة بعد تناول وجباتهم، ومع ذلك ، يجب تجنب ذلك لأنه يتسبب في ارتفاع العصارة الهضمية، مما يؤدي إلى حرقة شديدة، وتوقف التنفس أثناء النوم، والشخير.

5. مياه الشرب

لدى معظمنا الرغبة في شرب الماء بين الوجبات أو بعدها مباشرة، يجب تجنب ذلك لأنه يبطئ عملية الهضم ويسبب الحموضة والانتفاخ، يمكنك شرب الماء على الأقل نصف ساعة قبل تناول الوجبة أو الانتظار لمدة ساعة بعد تناولها.

6. تجنب التدخين

التدخين بعد تناول الوجبات أكثر ضررًا بعشر مرات مما هو عليه في العادة، يختلط النيكوتين الموجود في السجائر بالأكسجين ويشكل مركبًا مع الهيموجلوبين ويعيق إمداد الجسم بالدم، قد يسبب متلازمة القولون العصبي، والتي يمكن أن تسبب المزيد من القرحة.

7. شرب الشاي والقهوة

يجب تجنب شرب المشروبات مثل الشاي أو القهوة بعد تناول الوجبات لأنها تسبب مشاكل في الهضم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب الشاي بعد الوجبات قد يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد، يمكنك احتساء الشاي بعد ساعة من تناولك الطعام.