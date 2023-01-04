شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة على مرضى دوالي المرىء.. أبرزها الحمضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى دوالي المريء يحتاجون لتناول نظام غذائي محدد حتى لا يتعرضون لأي مضاعفات صحية، فالتغذية السليمة من أساسيات شفائهم، بالإضافة إلى العلاج الدوائي.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthfully”، أبرز وأهم الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها حتى لا تصاب بأي أضرار صحية، ومنها:

- الأطعمة المملحة، كالمخللات والأسماك المالحة وغيرها من الأطعمة المالحة، تؤثر سلبا على دوالي المريء، فالتعرض لتراكم السوائل في الجسم يتسبب في التعرض لضغط كبير على الأوردة، ويؤثر سلبا على دوالي المريء.

- الحمضيات، كالبرتقال والليمون والطماطم، والجريب فروت، فهي أطعمة مضرة لمرضي دوالي المريء، لأنها تؤدي إلى تفاقم أعراض دوالي المريء، لدرجة قد تصل إلى الإصابة بالتقرحات والنزيف الدموي، والسبب أنها عالية الأحماض.

- الأطعمة المسببة للإمساك، كالمقليات والمعجنات والألياف كالخضراوات والفواكه، فهي أطعمة تشكل خطرا على مرضى دوالي المريء، لأنها تزيد الضغط على الأوردة.

- الأطعمة المسببة للانتفاخ في البطن، كالبصل والثوم، والكرنب والبروكلي، جميعها أطعمة تزيد من أضرار ألم دوالي المريء، ولذلك من الضروري التوقف عن تناول الأطعمة التي تؤدي إلى تراكم الغازات في البطن.

- الخضراوات الصلبة، كالكرنب، والبروكلي، والجزر، فهي أطعمة قد تتسببب في تمزق الأوردة أثناء البلع لأنها صلبة، ولذا يجب عليك تجنبها.