شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من عمر 18 شهرا.. علامات مبكرة للتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون الأطفال مصابين بالتوحد، فمن الممكن التعرف على الأعراض في وقت مبكر عندما يبلغون من العمر 18 شهرًا، وعلى الرغم من أن تشخيص الحالة يحتاج إلى طبيب، يجب أن يكون الآباء ومقدمو الرعاية على دراية بالعلامات، كما ينصح معهد أبحاث التوحد، ويقدم بعض النصائح الأخرى لملاحظة الأعراض المبكرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ medicalxpress”، أنه قد يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من مجموعة متنوعة من الأعراض الاجتماعية والتواصلية والسلوكية، ويمكن أن يشمل ذلك صعوبة التواصل مع الآخرين، والتي غالبًا ما تظهر خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وفقًا للمعهد في كاليفورنيا.

ويمكن للأخصائي المؤهل لتقييم أية تأخير في تطور الكلام والتواصل غير اللفظي، ويمكن أن يكون دليل آخر هو نبرة الصوت، ووفقًا للمعهد، قد يواجه بعض الأشخاص المصابين بالتوحد صعوبة في تنظيم أو تعديل نبرة صوتهم، و قد يتحدثون بصوت عالٍ جدًا أو بهدوء شديد.

فيعد ضعف الاتصال بالعين أو تجنب ملامسة العين من الأعراض الشائعة الأخرى، وقد يواجه الطفل المصاب بالتوحد أيضًا صعوبة في التعرف على تعبيرات الوجه والإيماءات الجسدية ولغة الجسد بشكل عام واستخدامها.

والسلوكيات المتكررة من الأعراض السلوكية الشائعة ، والتي يمكن أن تشمل هز ، أو دوران أو رفرفة اليدين والذراعين ، أو وميض أصابعهم أمام أعينهم، وقد يلعب الأطفال المصابون بالتوحد أيضًا بالألعاب أو الأشياء الأخرى بطرق غير نمطية، و قد يشمل ذلك التقليب المتكرر لمفاتيح الإضاءة أو عملات معدنية تدور بلا كلل.

ويمكن أن تكون السلوكيات الشعائرية ، مثل تناول نفس الأطعمة في كل وجبة أو الانزعاج بعد فترة وجيزة من أي تغييرات في الخطط ، علامة أخرى.

وقد يصيب بعض الأشخاص المصابين بالتوحد أنفسهم بضرب رؤوسهم بالحائط أو عض أيديهم أو حك جلدهم. ويلاحظ المعهد أن هناك العديد من الأساليب الطبية والحسية والتغذوية والسلوكية لعلاج هذه السلوكيات.

ويجب على الآباء التحدث إلى طبيب أطفالهم على الفور إذا كان طفلهم متورطًا في إيذاء النفس، ويمكن أن تحدث حالات معينة جنبًا إلى جنب مع التوحد ، بما في ذلك النوبات ، والحساسية الحسية ، والقلق ، واضطرابات النوم ، واضطراب الجهاز الهضمي ، وخلل التمثيل الغذائي والمناعة.