بيروت - نادين محمد - الزنجبيل واحد من أشهر الأعشاب التي تشتهر بخصائصها في المساعدة على تخسيس الوزن، والتي يمكن للأشخاص إدراجها في المشروبات والوصفات، أو مكمل غذائي لتنحيف الجسم، وبشكل خاص تنحيف البطن.

استخدام الزنجبيل لتنحيف البطن في أسبوع

من أجل تنحيف البطن بالزنجبيل في أسبوع، وفقدان الدهون في الجسم بشكل عام، يمكن اعتماد الزنجبيل بأكثر من طريقة:

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل يساعد على تنجيف البطن في أسبوع (مصدر الصورة freepik)

يساعدكِ شاي الزنجبيل على حرق الدهون، ورفع معدّل الأيض، وتنحيف دهون منطقة البطن.



طريقة إعداد شاي الزنجبيل البسيط

اقطعي قطعة من الزنجبيل بحجم إصبع الشخص الصغير.

ضعي الزنجبيل المفروم في 150 مل من الماء المغلي.

ينضج لمدة 5-10 دقائق، ثم يصفى قبل الشرب.

كذلك، تبيع متاجر البقالة أيضًا شاي الزنجبيل في أكياس الشاي.



الشاي الأخضر والزنجبيل

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على خصائص خاصة به لفقدان الوزن، ومع الزنجبيل سوف تصنعين مشروب رائع يساعدكِ على تنحيف دهون البطن.

طريقة إعداد الشاي الأخضر والزنجبيل لفقدان الوزن

يمكنك إضافة الزنجبيل المطحون إلى الشاي الأخضر الساخن كطريقة للجمع بين التأثيرات القوية لكلا المكونين.

يمكنك أيضًا نقع كيس شاي بالزنجبيل وكيس شاي أخضر معًا، مع إضافة المزيد من الماء حتى لا يكون التخمير شديد القوة.

اشربيه مرة أو مرتين يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين.

عصير الزنجبيل

عصير الزنجبيل لفقدان الدهون (مصدر الصورة freepik)

يعتبر شرب عصير الزنجبيل طريقة أخرى للاستفادة من فوائد الزنجبيل في إنقاص الوزن.

ويشتمل عصير الزنجبيل عادةً على مكونات أخرى لتخفيف الطعم اللاذع والحار للزنجبيل النقي، وهذه المكونات الإضافية - العسل وعصير الليمون والماء - لها خصائص مرطبة ومضادة للأكسدة ومعززة للمناعة.

ويمكنك صنع عصير الزنجبيل في المنزل، بإضافة عصير الليمون الطازج والأغاف، والعسل، أو أي شكل آخر من أشكال التحلية الطبيعية حسب الرغبة.

طريقة إعداد عصير الزنجبيل

امزجي الزنجبيل الطازج غير المقشر (حوالي 1/3 باوند مقطعة إلى قطع) في الخلاط مع حوالي كوب ماء

قومي بتصفية الخليط إذا أردت

أضيفي مستخلص الزنجبيل الذي صنعته إلى مكوناتك الأخرى

زيني العصير بالنعناع وأضيفي مكعبات الثلج حسب الرغبة.

اشربيه مرة أو مرتين يوميًا كمثبط للشهية.

مسحوق الزنجبيل لفقدان الوزن

بالمقارنة مع الزنجبيل الطازج ، يحتوي الزنجبيل المطحون المجفف (مسحوق الزنجبيل) على كمية أعلى لمركبات تسمى شوغول. قد يكون لهذه المركبات خصائص مقاومة للسرطان ومضادة للالتهابات.

كيفية استخدام مسحوق الزنجبيل لفقدان الوزن

يمكنك تناول مسحوق الزنجبيل في شكل كبسولات أو مزجه في الماء لصنع مشروب مسحوق الزنجبيل. يمكنك أيضًا رش مسحوق الزنجبيل على طعامك.

تناول ملاعق كبيرة من مسحوق الزنجبيل في حالته الخام قد يسبب عسر الهضم ، ويمكن أن يكون طعمه قويًا.

فوائد الزنجبيل الأخرى

يحتوي الزنجبيل على الكثير من الفوائد الصحية الأخرى بالإضافة إلى تعزيز فقدان الوزن ، بما في ذلك:

تنظيم الكورتيزول (المعروف باسم "هرمون التوتر")

زيادة حركات الأمعاء وانتظامها

زيادة الطاقة

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

تحسين الذاكرة ووظائف المخ

تحسين وظيفة الجهاز المناعي

احتياطات عند استخدام الزنجبيل لانقاص الوزن

الزنجبيل آمن بشكل عام لمعظم الناس لاستخدامه لفقدان الوزن، وقد يعاني البعض من آثار جانبية مثل الإمساك وانتفاخ البطن.



ملحوظة: يجب ألا تزيد الجرعة اليومية من الزنجبيل عن 1 جرام للحوامل و 4 جرام لعامة الناس.



المصدر: healthline

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