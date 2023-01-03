شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء يمكن أن تضر قلبك فى صمت وتعرضك لنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى القلق من ارتفاع معدل الإصابة بالنوبات القلبية إلى الدعوة إلى زيادة الوعي العام بمخاطر القلب، حيث كانت النوبات القلبية السابقة مصدر قلق لكبار السن وكانت غير شائعة للغاية بين الشباب، ومع ذلك، أصبحت النوبات القلبية الآن شائعة بين الناس من جميع الأعمار والأجناس والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية.

الشباب اليوم لديهم فرصة كبيرة للإصابة بنوبة قلبية على الرغم من أنماط حياتهم أو مشاكلهم الطبية، ومن الأهمية بمكان فهم عوامل الخطر الحالية للنوبات القلبية وما يمكن فعله لتقليل الخطر.

الأشياء التي يمكن أن تدمر صحة قلبك

يشرح موقع " healthsite"، 7 أشياء يمكن أن تلحق الضرر بالقلب بصمت وتجعل الفرد عرضة للإصابة بنوبة قلبية وأمراض أخرى مرتبطة بصحة القلب السيئة:

الإجهاد

عندما يتعرض الجسم للإجهاد، فإنه لا يؤثر فقط على الدماغ ولكن أيضًا يسبب القلق والعصبية التي يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية في الجسم وبالتالي تسبب أمراض القلب، يمكن للجسم إدارة الإجهاد لبضع دقائق أو بضع ساعات ، لكن البيئة المجهدة لأيام يمكن أن تكون قاتلة، ومن ثم، هناك حاجة لجعل بيئة العمل والمنزل أقل توتراً.

مرض فيروس كورونا

ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، نظرًا لأن كورونا هو مرض رئوي ، فإنه يمكن أن يسبب التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يجب أن يعتني الأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا بقلوبهم بشكل أفضل لأنهم أكثر عرضة للخطر.

الحالات الصحية الحرجة

ثبت أن الحالات الصحية السابقة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب السابقة

من المرجح أن يعاني الشخص الذي عانى بالفعل من سكتة دماغية صغيرة أو نوبة قلبية أخرى حيث يصبح القلب ضعيفًا وأكثر عرضة للتلف

الإفراط في ممارسة الرياضة

قد تبدو الحالات الجديدة من النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية ولديهم نمط حياة صحي على نطاق واسع مفاجئة ، ولكن مثل أي عضو آخر، إذا كان القلب مجهدًا ، فقد يتعطل ويتوقف، لذلك من المهم معرفة حدود الجسم والقيام فقط بالتمارين الثقيلة بشكل تدريجي وبطيء

توقف عن التدخين

من المهم أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب يجب أن يقلعوا عن التدخين لأن كلا المادتين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض النوبة القلبية، يمكن أن تكون أسباب النوبات القلبية لدى كل من الشباب وكبار السن هي نفسها، لكن يمكن للناس أن يقللوا من خطر الإصابة بنوبة قلبية من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي ، وأن يصبحوا أكثر انسجامًا مع أجسامهم ، والقيام بالتشخيص المنتظم، علاوة على ذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالمؤشرات المبكرة لأمراض القلب ، مثل ألم الصدر ، والضيق ، والتعب المزمن ، والسعال أو الصفير بدون سبب واضح ، وسرعة ضربات القلب.

في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب على الفرد التماس العناية الطبية على الفور واختبار مشاكل القلب، على الرغم من أن مثل هذه الإحصائيات المقلقة لحالات النوبات القلبية مثيرة للقلق ، يجب على الناس أن يتذكروا أنه يمكن تقليل مخاطر مثل هذه الحالات مع القليل من الحذر والاحتياطات الإضافية.