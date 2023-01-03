فوائد مشروب القرفة في الشتاء 

بيروت - نادين محمد - مشروب القرفة من المشروبات المهدئة التي لها فوائد صحية كثيرة. كما أنه مشروب يعزز الدفء في الشتاء، فضلًا عن خصائصه التي تحسن البشرة و الشعر.



فوائد مشروب القرفة

1. القرفة مصدر جيد لمضادات الأكسدة

شاي القرفة غني بمضادات الأكسدة. تساعد هذه المركبات الصحية في تحييد الجذور الحرة والجزيئات المرتبطة بالسرطان وأمراض القلب والسكري. على وجه التحديد، القرفة هي مصدر صلب لمضادات الأكسدة البوليفينول. تظهر الدراسات أيضًا أن شاي القرفة يمكن أن يزيد من قدرة الجسم المضادة للأكسدة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ، يمكن استخدام مستخلص القرفة بدلاً من مضادات الأكسدة الاصطناعية في الطعام لتحسين الصحة والتغذية.

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2. القرفة تحسن صحة القلب

قد تفيد القرفة صحة قلبكِ. تظهر الدراسات أنه قد يساعد في:

استرخاء الأوعية الدموية

خفض ضغط الدم

يرفع الكولسترول HDL (الجيد)

تعزيز الدورة الدموية الصحية

تقليل الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول الكلي

3. القرفة جيد لبشرتكِ

يمكن أن تساعد القرفة في تعزيز إنتاج الكولاجين. يعمل هذا البروتين بمثابة لبنة بناء للعديد من أجزاء جسمكِ، بما في ذلك بشرتكِ. يمكن للكولاجين زيادة المرونة من خلال الترطيب. كما يساعد في الحفاظ على بشرتك تبدو ممتلئة ومشدودة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن خصائص القرفة المضادة للالتهابات والبكتيريا تجعلها علاجًا جيدًا لحب الشباب.

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4. القرفة لنمو الشعر

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2018 أن زيت القرفة ساعد في إطالة الشعر عند الذكور. قد يكون هذا بسبب مستويات سينمالدهيد القرفة. يُعتقد أن هذا المركب يحسن تدفق الدم والدورة الدموية إلى بصيلات الشعر. بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن البروسياندين - نوع من الفلافونويد الموجود في القرفة - مرتبط بنمو الشعر.

5. القرفة للحد من أعراض مرض السكري

تساعد القرفة في تقليل مستويات السكر في الدم. تشير الدراسات أيضًا إلى أن القرفة يمكن أن تقلل من نسبة الجلوكوز في البلازما وتحسن حساسية الأنسولين.

6. القرفة تعزز فقدان الوزن

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تظهر بعض الأبحاث أن القرفة يمكن أن تساعد في إنقاص الدهون في محيط الخصر. وجدت دراسة قديمة أن المشاركين فقدوا 0.7 في المائة من كتلة الدهون لديهم واكتسبوا 1.1 في المائة من كتلة العضلات بعد تناول 10 غ (أو 5 ملاعق صغيرة) من مسحوق القرفة كل يوم لمدة ثلاثة أشهر.

المصدر: Health line

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