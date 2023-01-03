شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على صحتك وترفع مناعة جسمك وتحميه من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السرطان وأحد من أخطر الأمراض التى تؤثر على الصحة وتهدد الحياة بالخطر لذلك ينصح دائما بالحفاظ على صحة الجسم واتباع العادات الصحية التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض وخصوصا الأورام السرطانية .

وحسب ما ذكره موقع cancer فأن هناك بعض النصائح التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض عموما ومنها السرطان وهى:

قد يكون الحفاظ على الوزن تحت السيطرة أمرًا صعبًا ، لكن له فوائد صحية مذهلة ، بما فى ذلك تقليل مخاطر الإصابة بـ 13 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة. بعض النصائح البسيطة يمكن أن تساعد أولاً ، إذا كنت تعانى من زيادة الوزن ، ركز على عدم اكتساب المزيد من الوزن، هذا فى حد ذاته له فائدة حقيقية بعد ذلك ، عندما تكون جاهزًا ، حأول أن تخلع بعض الوزن الزائد لتعزيز الصحة بشكل أكبر.

-أدخل النشاط البدنى والحركة فى حياتك كل يوم.

-حدد الوقت الذى تقضيه أمام التلفزيون والكمبيوتر وحأول الوقوف أكثر.

-اتباع نظام غذائى غنى بألفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

-اختر حصصًا أصغر من الطعام وتنأوله ببطء أكثر وقلل من المشروبات السكرية.

قليل من الأشياء مفيدة لك مثل النشاط البدنى المنتظم، فى حين أنه قد يكون من الصعب العثور على الوقت ، فمن المهم أن تمارس 30 دقيقة على الأقل من النشاط كل يوم

-اختر الأنشطة التى تستمتع بها، تعتبر أشياء كثيرة تمرينًا رياضيًا ، بما فى ذلك المشى والرقص.

-اجعل التمرين عادة عن طريق تخصيص نفس الوقت لها كل يوم إذهب إلى صالة الألعاب الرياضية .

-اجعل الأمر ممتعًا وحافظ على دوافعك من خلال ممارسة الرياضة مع شخص ما.

يتسبب التبغ فى العديد من أنواع السرطان إلى جانب مشاكل خطيرة أخرى لذا ، ابقَ بعيدًا عن التبغ إذا كنت تدخن فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التى يمكنك القيام بها من أجل صحتك.

أساسيات الأكل الصحى بسيطة جدًا، ركز على ألفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة وقلل اللحوم الحمراء والمعالجة إلى الحد الأدنى من المهم أيضًا تقليل الدهون السيئة (الدهون المشبعة والمتحولة) ، واختيار الدهون الصحية (الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة) فى كثير من الأحيان.

-اجعل ألفواكه والخضروات جزءًا من كل وجبة ضعى ألفاكهة على رقائق ألفطور. تنأول الخضار كوجبة خفيفة.

-اختر الدجاج أو السمك أو ألفاصوليا بدلاً من اللحوم الحمراء والمعالجة.

-اختر حبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة وخبز القمح الكامل بدلاً من الحبوب السكرية والخبز الأبيض.

-اختر الأطباق المصنوعة من زيت الزيتون أو زيت الكانولا ، والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية.

فى حين أن الشمس الدافئة يمكن أن تكون رائعة ، إلا أن التعرض المفرط لها يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد .

-إذا أمكن ، ابتعد عن ضوء الشمس المباشر بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً (ساعات ذروة الاحتراق). إنها أفضل طريقة لحماية نفسك.

-استخدم القبعات والقمصان طويلة الأكمام وواقيات الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى.

-احمِ الأطفال أولاً ، وكن قدوة حسنة من خلال وضع كريم واق من الشمس والملابس المناسبة دائمًا.