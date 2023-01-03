شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لزيادة هرمونات السعادة في جسمك بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول في أجسامنا، لذا إن القيام بأشياء جيدة يمكن أن يعزز هرمونات السعادة في الجسم، ومع بداية العام الجديد يمكنك زيادة هرمونات السعادة باتباع طرق بسيطة، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

كيف يمكنك زيادة هرمونات السعادة في جسمك؟1. طرق زيادة هرمون الدوبامين

الدوبامين مادة كيميائية تنبه الدماغ للانتباه والاستجابة للمكافآت نختبرها عندما نكون في حالة حب أو نستمع إلى موسيقى رائعة أو نتناول الشوكولاتة.

إنه نوع من الناقلات العصبية يولده جسمك، ويستخدمه جهازك العصبي لنقل الرسائل بين الخلايا العصبية يلعب هذا الهرمون دورًا رئيسيًا في مساعدتنا على الشعور بالسعادة كما أنها مسؤولة عن قدرة الإنسان على التخطيط والتفكير. يساعدك على تحقيق التركيز، وإيجاد الاهتمام بالأشياء.

يمكنك زيادة الدوبامين عن طريق:

• الاستماع إلى بعض الموسيقى الجيدة.

• يمكنك أن تدلل نفسك ببعض الحلويات.

• احصل على نوم هانئ ليلاً.

• ضع علامة على شيء ما من قائمة المهام الخاصة بك أو أنهِي مهمة صغيرة.

2. الإندورفين

ينتج جسمك بشكل طبيعي هرمونات السعادة تدعى الإندورفين. عندما تقوم بأنشطة ممتعة مثل الجري أو مشاهدة فيلم مضحك أو الاستماع إلى الموسيقى ، يتم إطلاق هذا الهرمون الذى يعمل أيضًا على تحسين مزاجك.

يُعرف الأندروفين أيضًا باسم مسكنات الألم الطبيعية للجسم يتم إطلاق هذه المواد الكيميائية في الجسم أثناء الأنشطة الممتعة وأيضًا أثناء التجارب المؤلمة مثل التواء كاحلك.

يمكن تحفيز الإندورفين عن طريق:

• الجري

• تناول الشوكولاته الداكنة

• مشاهدة الأفلام أو المسلسلات الكوميدية

3. الأوكسيتوسين

يُشار أحيانًا إلى هرمون الأوكسيتوسين أيضًا باسم "هرمون السعادة" أو "هرمون الحب". يستقبله مجرى الدم بمجرد إطلاقه من منطقة ما تحت المهاد. تستقبل الغدة النخامية الهرمون وتطلقه في الجسم.

يمكنك تنشيط الأوكسيتوسين عن طريق:

• دلل كلب أو قطة

• عانق شخصًا ما

• اصنع طعامًا لمن تحب

يمكنك الانغماس في روتين يومي يتضمن مزيجًا من الأنشطة التي تساعدك على إطلاق هرمونات السعادة في جسمك.