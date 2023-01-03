شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات سيئة للعناية بالبشرة وصحة الجلد يجب التخلص منها في العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرفة العادات الجيدة للعناية بالبشرة أمر ضروري، وكذلك الأشياء التي تحتاج إلى التخلي عنها للحفاظ على صحة الجلد والبشرة، ومع بداية العام الجديد 2023 نحتاج للتخلي عن العادات السيئة للبشرة ونستبدلها بعادات صحية، على سبيل المثال، إذا كنت تنامين بمكياجك أو لا تغسلي وجهك لأنك متعبة جدا، سوف تعاني بشرتك، بحسب موقع "Health".



1. الإفراط في التقشير 1. الإفراط في التقشير بينما يعد الحفاظ على نظافة بشرتك أمرًا مثاليًا، لكن لا تبالغي في تقشير البشرة، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المقشرات القاسية أو فرك الجلد لإزالة الجلد الميت إلى ظهور بقع داكنة أو تصبغ أو حتى ندوب. استخدام مقشرات خفيفة مرة واحدة فقط في الأسبوع. يمكنك حتى التقشير في عيادة الأمراض الجلدية باستخدام التقشير الدقيق أو التقشير الكيميائي الخفيف مرة واحدة في الشهر. استخدام مقشرات خفيفة مرة واحدة فقط في الأسبوع. يمكنك حتى التقشير في عيادة الأمراض الجلدية باستخدام التقشير الدقيق أو التقشير الكيميائي الخفيف مرة واحدة في الشهر.

عادات سيئة للعناية بالبشرة وصحة الجلد

ومن المهم أن يقوم طبيب الأمراض الجلدية بتقييم بشرتك قبل القيام بأي من هذه العلاجات يمكن لطبيبك بعد ذلك تحضير بشرتك لتقشيرها دون ترك أي علامات أو ندبات.



2. إهمال العنق والصدر واليدين والقدمين 2. إهمال العنق والصدر واليدين والقدمين العناية بالبشرة ليست فقط للوجه، وهو شيء تنساه الكثير من النساء رطبي جسمك مباشرة بعد الاستحمام ، خاصة بعد الاستحمام بالماء الساخن.

استخدمي منتجات العناية بالبشرة مثل الواقي من الشمس والمرطب ومنتجات مكافحة الشيخوخة على رقبتك وصدرك ويديك وقدميك. استخدمي كريم اليد والقدم للحفاظ على بشرة راحة اليد والقدمين ناعمة.



3. التدخين 3. التدخين حان الوقت لتوديع العادات الضارة مثل التدخين وعدم الحفاظ على رطوبة جسمك يمكن للبشرة أن تتألق من الخارج فقط إذا كانت تحصل على تغذية بشكل جيد من الداخل.

إن التدخين يجعل بشرتك باهتة ورمادية ، مع ظهور الخطوط والتجاعيد في وقت مبكر.



4. ترك المكياج على الوجه طوال الليل 4. ترك المكياج على الوجه طوال الليل لا تنامي أبدًا مع مستحضرات التجميل الملونة، ودائماً قومي بإزالة المكياج باستخدام مزيل مكياج لطيف ثم اغسلي وجهك بمنظف قبل الذهاب إلى النوم.

5. عدم غسل فرش المكياج أو مسح شاشة الموبايل يجب غسل فرش المكياج وتنظيف شاشة هاتفك المحمول أيضًا، وهذا أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي ترتكبها معظم النساء. دعونا نتأكد من إبعاد الأوساخ والبكتيريا عن وجهك عن طريق تنظيف كل ما يلمسه. 6. أخذ نصائح للعناية بالبشرة من أشخاص ليسوا خبراء 6. أخذ نصائح للعناية بالبشرة من أشخاص ليسوا خبراء سواء كان ذلك عبر الإنترنت أيبدو أن لكل شخص رأي حول ما يجب تقديمه وكيفية استخدام منتج تجميل معين.

حذر الأطباء من عدم أخذ نصائح شخصية للعناية بالبشرة من الإنترنت أو الأصدقاء أو الجيران لأن لكل شخص نوع بشرة مختلف.

يجب اتباع عادات صحية للعناية بالبشرة في العام الجديد 2023





1. ضعي روتينًا للعناية بالبشرة واتبعيه بانتظاميمكنكِ البدء بغسول للوجه ومرطب وواقي من الشمس للنهار ومرطب ليلاً.







3. حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس 3. حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس يمكن القيام بذلك عن طريق تجنب التعرض لأشعة الشمس أو استخدام الحماية الجسدية مثل الملابس ذات الأكمام الكاملة والقبعة أو مع الاستخدام الحر للواقي من الشمس. إن حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس لن يمنع بشرتك من تسمير البشرة وتصبغها فحسب ، بل يمنع أيضًا تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس على المدى الطويل. 4. إذا كنت تعانين من مشاكل جلدية استشيري طبيب جلديةهناك مشكلة متزايدة تتعلق باستخدام الستيرويد في الكريمات التي تنتقل من العاملين في الصالون أو الأشخاص غير المؤهلين باسم كريمات تبييض البشرة هذا يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة للجلد على المدى الطويل لذا ، اسألي طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قبل استخدام أي منتج على بشرتك. 4. إذا كنت تعانين من مشاكل جلدية استشيري طبيب جلديةهناك مشكلة متزايدة تتعلق باستخدام الستيرويد في الكريمات التي تنتقل من العاملين في الصالون أو الأشخاص غير المؤهلين باسم كريمات تبييض البشرة هذا يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة للجلد على المدى الطويل لذا ، اسألي طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قبل استخدام أي منتج على بشرتك.

2. ترطيب البشرة من الداخل والخارجشرب الماء فقط يرطب بشرتك من الداخل لكن يجب أيضًا تقشير الجلد الميت مرة شهريًا وترطيبه جيدًا يوميًا للحفاظ على ترطيب بشرتك.