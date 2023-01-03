شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 4 هرمونات تؤثر على وزنك منها الأنسولين والإستروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية عاملان مهمان فيما يتعلق بإنقاص الوزن ، يمكن للهرمونات أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في تقلب الوزن، إذا لاحظت أنك تعاني من تغيرات هرمونية أو تقلبات في الوزن ، يعتمد جسمك على شبكة معقدة من الغدد والهرمونات وحلقات التغذية للحفاظ على وزنك تحت السيطرة، وإليك الهرمونات التي يمكن أن تؤثر على وزنك وما يمكنك القيام به، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

الهرمونات التي تؤثر على الوزنليبتين وجريلين

اللبتين هو الهرمون الأساسي الذي ينظم وزن الجسم والذي تصنعه الأنسجة الدهنية، جريلين هو هرمون الجوع الذي تفرزه المعدة لإثارة شهيتك، وفقًا لاسي دن ، أخصائية التغذية "يحفز الجريلين أيضًا الغدة النخامية لإفراز هرمون النمو ، الذي يكسر فعليًا دهون الجسم ويعزز بناء العضلات ."

الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون ينتجه جسمك بشكل طبيعي، يتم إنشاؤه بواسطة الغدد الكظرية في كليتيك ، ويتم إطلاقه عندما تكون تحت الضغط ، يمكن أن يوقف مؤقتًا وظائف الجسم العادية ونتيجة لذلك ، يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك ، يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدهنية والمالحة .

الأنسولين

الأنسولين هو هرمون يتم إنتاجه في البنكرياس ، وينظم مستويات السكر في الدم عن طريق تحويل الطاقة الغذائية إلى دهون، كما أنه يكسر الدهون والبروتينات، يعمل الهرمون من خلال مساعدة خلايا الجسم على امتصاص الجلوكوز، قد يتسبب الأنسولين في زيادة الوزن إذا تمتص خلاياك الكثير من الجلوكوز وتحوله إلى دهون، إذا فشل جسمك في إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو إذا أصبحت أقل حساسية للأنسولين فسوف يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

الإستروجين

ينظم الإستروجين أيض الجلوكوز والدهون ويؤثر على كمية الدهون في الجسم، المستويات العالية جدًا أو المنخفضة جدًا يمكن أن تسبب تغيرات في وزنك، إذا كانت مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة للغاية ، فهناك احتمال متزايد لمقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن . وبالمثل ، إذا كانت مستويات هرمون الاستروجين منخفضة للغاية ، فهناك أيضًا احتمال لزيادة الوزن.