شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية للشفاء بعد نوبة من التسمم الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينغمس الكثير منا في وصفات جديدة وجرب المأكولات المختلفة خلال موسم العطلات، لكن الحرارة الشديدة تتسبب أيضًا في تلف الطعام غير المطبوخ بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي، وعندما تعاني من التسمم الغذائي ، يفقد جسمك كمية من الماء أكثر من المعتاد. لذلك من الضروري تناول كميات كافية من السوائل وتجنب الأطعمة الصلبة في البداية، وفقا لما نشره موقع netmeds

ويمكنك علاج نوبات التسمم الغذائي الخفيفة في المنزل باستخدام القليل من مكونات المطبخ المتوفرة بسهولة. ومع ذلك ، تذكر ، في حالة التسمم الغذائي الشديدة، استشر الطبيب دائمًا.

زنجبيل

تعزز التأثيرات العلاجية القوية للزنجبيل امتصاص العناصر الغذائية الحيوية وتساعد في عملية الهضم. اشرب شاي الزنجبيل عن طريق نقع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور للتخفيف الفوري من الغثيان والقيء.

خل حمض التفاح

خل التفاح يعمل على استقرار الجهاز الهضمي ويقتل البكتيريا ويرطب الجسم ويوازن الإلكتروليتات. امزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء واشربه قبل الطعام.

ليمون

الخصائص القوية المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا الموجودة في الليمون تقتل البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. رشفة عصير الليمون الدافئ لتطهير النظام.

أوراق الريحان

أوراق الريحان من الأعشاب الرائعة ذات الخصائص القوية المضادة للميكروبات التي تعمل على تهدئة الانزعاج البطني الناجم عن التسمم الغذائي. اشرب مستخلص أوراق الريحان مع القليل من العسل للراحة الفورية.

بذور الكمون

تعد بذور الكمون من التوابل الرائعة لتخفيف آلام البطن وتقليل الالتهابات الناتجة عن التسمم الغذائي. اشرب ماء الكمون لراحة فورية.

والجميع خلال مراحل حياتهم قد يصابون بالتسمم الغذائي، هذا الإحساس المفاجئ يسبب اضطراب المعدة الذي يصاحبه الغثيان والقيء، يمكن أن يساهم التسمم في حدوث مشاكل طويلة الأمد في القناة الهضمية وحتى متلازمة القولون العصبي المعدية (متلازمة القولون المتهيّج).

ولكن عندما يتعلق الأمر بهذه الحالة التي يمكن أن تسبب ضيقًا شديدًا في الجهاز الهضمي، فإن الطعام هو السبب الجذري والطعام هو العلاج، وبما أن الوقاية تعتبر دائمًا أفضل من العلاج ، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها بأي ثمن لتفادي هذه الحالة مثل :

البرجر الجاهز:

اللحم البقري ، الذي يستخدم غالبًا في البرجر، مصنوع من اللحم المفروم الذي يحتمل أن يحتوي على بكتيريا من الخارج ويمكن خلطه داخل الفطيرة، هذا النوع من اللحوم الحمراء يختلف عن شرائح اللحم، وكإجراء وقائي ، يُنصح باختيار اللحم البقري المتوسط ​​الحجم بدلاً من ذلك.

السوشي:

السوشي هو بالفعل أحد أصح الأطعمة الموجودة، ومع ذلك ، فإن السوشي المخفض هو مساهم رئيسي في التسمم الغذائي، يتم تجميد معظم الأسماك المستخدمة في هذا الطبق لقتل البكتيريا والطفيليات بمجرد تحضير الطبق، ومع ذلك، هذا لا يعمل إلا إذا أكل المرء الطبق في نفس اليوم.