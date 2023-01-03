شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق بسيطة لتهدئة المعدة بعد الإفراط في تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت احتفالات الكريسماس والعام الجديد، ولكن للأسف بالنسبة لبعض الناس ، فإن الانزعاج نتيجة الافراط في تناول الطعام ربما استمرت لفترة أطول من الاحتفال نفسه، يمكن أن يسبب الافراط فى تناول الطعام فى مشاكل مثل الانتفاخ ، الإمساك، ألم في البطن وما إلى ذلك - ولكن يبدو أن الحل هو حل بسيط تمامًا مثل المشكلة.

وفقا للخبراء حسب موقع " healthsite"، فإن الحل لانزعاج المعدة بعد تناول وجبة ثقيلة ومليئة بالأكل ببطء في المقام الأول، حيث يساعد المضغ بشكل صحيح على هضم الطعام بشكل أفضل ويسهل الحركة عبر الجهاز الهضمي، هذا مهم أيضًا للأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات، ولكن بصرف النظر عن ذلك ، إذا كانت الأطعمة المفضلة لديك - الأطعمة غير الصحية - تسببت في آلام في المعدة أو أي شكل من أشكال الضائقة الهضمية بعد العيد ، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به للحصول على الراحة.

المشي السريع بعد يوم ملئ بالوجبات الدسمة يمكن أن تسهل عملية الهضم، يمكن لجلسة مشي سريعة لطيفة أن تهدئ المعدة بسبب الحركة في الجسم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2006 ، فإن المشي يساعد في تسريع الوقت الذي يستغرقه الطعام للانتقال إلى الأمعاء الدقيقة وبالتالي تخفيف ارتداد الحمض.

الذهاب في نزهة على الأقدام:

شرب الماء:

شرب المياه المنتظمة يمكن أن تساعد المعدة على هضم الطعام بشكل أسهل وتهدئته بعد تناول وجبة ثقيلة، يجب تجنب الماء الفوار لأنه يزيد من اضطراب المعدة.

تدليك المعدة:

تدليك المعدة من اليسار إلى اليمين يمكن أن يساعد على الهضم بشكل أكبر - يمكن أن يقلل بشكل فعال من الانتفاخ، دلك لأعلى من قاعدة البطن باتجاه القفص الصدري بأيدٍ مسطحة - ثم ضع راحة اليد على الظهر وحرك اليدين للأمام على الوركين ، نزولاً إلى جانبي الحوض باتجاه الفخذ.

استخدم كيس الماء الساخن:

يمكن لأكياس الماء الساخن أن تضع بعض الحرارة على المعدة، ويمكن أيضًا استخدام وسادة حرارية يمكن تسخينها في الميكروويف للتخفيف، يمكن للحرارة أن تساعد عضلات الأمعاء على الاسترخاء مما يسمح لاحقًا للغازات المحتبسة بالخروج من الأمعاء.

اشرب شاي النعناع:

يمكن أن يكون لشاي النعناع تأثير مُبرد ومريح في منطقة المعدة، فيمكن أن يؤدي تطبيق الزيت أيضًا إلى تقليل تقلصات المعدة وتخفيف أعراض متلازمة

القولون العصبي (IBS).