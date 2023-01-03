شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي صعوبات التعلم عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر صعوبات التعلم عصبية وليست انعكاسًا لذكائك أو ذكاء طفلك أو مدى صعوبة المحاولة. تتمثل إحدى الطرق الشائعة لوصف صعوبات التعلم في أن عقلك يتم توصيله بشكل مختلف وأنك تتلقى المعلومات وتعالجها بطريقة مختلفة، يمكن لصعوبات التعلم أن تجعل القراءة والكتابة والتهجئة والرياضيات صعبة. يمكن أن تؤثر أيضًا على قدرتك على تنظيم المعلومات واسترجاعها ، والاستماع والتحدث ، ويمكن أن تؤثر على ذاكرتك وتوقيتك على المدى القصير والطويل.

وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم ذكاء متوسط ​​أو أعلى من المتوسط ​​، ومع ذلك هناك تباين بين إنجازاتهم وإمكاناتهم. ومع ذلك ، مع الدعم والتدخلات المناسبة ، فإنهم قادرون على سد هذه الفجوة وإظهار مهاراتهم.

أمثلة على صعوبات التعلم

عسر القراءة : اضطراب القراءة

عسر الحساب: اضطراب الرياضيات

عسر الكتابة: اضطراب الكتابة

عسر القراءة : مشاكل في المهارات الحركية

عسر الكلام الحبسة : مشاكل في اللغة

اضطراب المعالجة السمعية

اضطراب المعالجة البصرية

تأثير

وغالبًا ما يتم اكتشاف صعوبات التعلم في المدرسة بسبب مشاكل العمل الأكاديمي. ومع ذلك ، فإن آثارها تتجاوز جدران الفصول الدراسية. يمكن أن تؤثر على العلاقات الأسرية والحياة في المنزل والعمل، بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر صعوبات التعلم على تقدير الطفل لذاته، و هناك افتراض عام بأنه إذا كان شخص ما ذكيًا ، فإنه يعمل جيدًا في المدرسة. ومع ذلك ، هذا ليس بالضرورة هو الحال بالنسبة لشخص لديه فرط الحركة و تعني إعاقة التعلم أن التلميذ يواجه مشاكل في التعلم وإثبات معرفته بالطريقة التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك ، يواجه الطلاب المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في التعلم والتوافق مع السلوك المثالي المتوقع في المدارس ، على سبيل المثال القدرة على الجلوس لفترات طويلة والانتباه دون التصرف باندفاع أو أحلام اليقظة. يدرك التلميذ أنه غير قادر على أداء المهام التي يبدو أن الأطفال الآخرين يقومون بها بسهولة. يمكن أن يشعروا بالعزلة والاختلاف.