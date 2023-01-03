شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. انقطاع التنفس أثناء النوم عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية هي حالة تهدد الحياة وتتطلب اهتمامًا فوريًا ويمكن أن تحدث عندما يمنع شيء ما إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وقد يتسبب أحد اضطرابات النوم وهو انقطاع التنفس أثناء النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا نتعرف على طرق الوقاية وتقليل الخطر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا لمايو كلينك، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، والذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومرض السكري ، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو النوبة الإقفارية العابرة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

ولكن بصرف النظر عن عوامل الخطر هذه، يمكن أن يؤدي انقطاع النفس النومي الحاد أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة دماغية.

انقطاع النفس النومي قد يسبق السكتة الدماغية ولا يتم تشخيصه لدى 80٪ من المرضى

انقطاع النفس النومي هو اضطراب خطير في النوم حيث يتوقف التنفس بشكل متكرر ويبدأ فجأة مصحوبًا بشخير عالي. الأمر المثير للاهتمام هو أن التقارير تشير إلى وجود صلة محتملة بين توقف التنفس أثناء النوم والسكتة الدماغية.

وفقًا لمنظمة توقف التنفس أثناء النوم، يحدث توقف التنفس أثناء النوم لدى ما يصل إلى 70%من المرضى بعد إصابتهم بسكتة دماغية.

علاوة على ذلك ، فقد تم الإبلاغ عن أن التنفس المضطرب أثناء النوم يمكن أن يسبق السكتة الدماغية ومع ذلك ، فقد وجد أن حوالي 85 % من الأفراد المصابين بانقطاع النفس النومي لا يعرفون أنهم مصابون به، وبالتالي يصبحون تهديدًا للدماغ. هذا هو السبب في أن الخبراء يعتقدون أن انقطاع النفس أثناء النوم عامل خطر للإصابة بسكتة دماغية.

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

هناك نوعان من انقطاع النفس النومي الذي يمكن أن يحدث وهما انقطاع النفس الانسدادي والمركزي ومع ذلك، وفقًا لمايو كلينيك، تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

- الشخير بصوت عال

- نوبات يتوقف فيها التنفس أثناء النوم

- الاستيقاظ بفم جاف

- صداع الصباح

- صعوبة في النوم والأرق

- النعاس المفرط أثناء النهار

- صعوبة الانتباه أثناء الاستيقاظ

- العصبية

علامات جلطة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر وصول الدم إلى أجزاء من الدماغ هذا يؤثر بعد ذلك على أجزاء مختلفة من الجسم ، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض. وتشمل هذه:

- مشاكل في الكلام والفهم

- شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق

- مشاكل في الرؤية

- صداع الرأس

- صعوبة في المشي

كيف تقلل من خطر التعرض لسكتة دماغية؟

من المهم للغاية معرفة عوامل الخطر الخاصة بك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري أو أي حالات أخرى موجودة مسبقًا ، فمن الأفضل إدارتها وتنظيمها.

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا أساسيًا ، وبالتالي فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تحقيق صحة جيدة.

علاوة على ذلك ، فإن ممارسة الرياضة بانتظام والتخلص من العادات غير الصحية مثل التدخين الذي يلعبان دورًا مهمًا في الحد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

الأهم من ذلك ، إذا تم تشخيص إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم ، فمن المهم معالجته في أقرب وقت ممكن.