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القاهرة - سامية سيد - تعطينا بداية العام الجديد تذكيرًا بالعزم على تبني عادات صحية، ومن بينها الأكل الصحي لتقوية مناعتك وتحسين صحتك، لذا نقدم في هذا التقرير 5 نصائح لنظام غذائي صحي يجب عليك اتباعها في العام الجديد 2023، بحسب موقع "Health".

نصائح النظام الغذائي الصحي في تحسين صحتك

مهما كان قرار السنة الجديدة، فإن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن سيكون له عدد من الآثار الإيجابية ويقوي جهاز المناعة في الجسم.

ومع ذلك ، فإن إجراء تعديلات كبيرة في النظام الغذائي قد يبدو أحيانًا مربكًا للغاية لذا ، بدلاً من إجراء تغييرات كبيرة ، فلنبدأ ببعض النصائح الأساسية المتعلقة بالنظام الغذائي والتي يمكن التحكم فيها بشكل أكبر.

نصائح لنظام غذائي صحي يجب عليك اتباعها في العام الجديد 2023





1. الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أمر لا بد منهقم بتضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي ، مثل المكسرات والحبوب والبذور والخضروات والفواكه وما إلى ذلك.

إذا كان الحفاظ على نظام غذائي متوازن يبدو صعبًا، فحاول تضمين هذه الأطعمة بكميات معتدلة في نظامك الغذائي على سبيل المثال ، ابدأ بحصة واحدة من الخضار كل يوم وزدها تدريجيًا بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن ، فإن الأطعمة الكاملة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم وأمراض القلب.





2. اختر وجباتك الخفيفة بحكمةهل تتناول علبة رقائق البطاطس أو الشوكولاتة عند الشعور بالجوع؟ كن حذرًا أثناء اختيار وجباتك الخفيفة بين وجباتك. تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية لا يساهم فقط في زيادة الوزن غير المرغوب فيه ؛ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والإرهاق.

حاول تضمين الفواكه الجافة والفواكه في وجبتك الخفيفة لأنها مصادر غنية بالألياف وستجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. بالإضافة إلى أنها تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام.





3. الحد من تناول السكر الأبيضتم ربط استهلاك السكر المضاف بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد الدهنية وارتفاع ضغط الدم والالتهابات وزيادة الوزن.

ضع في اعتبارك استبدال السكر الأبيض المكرر بالسكر البني إنه مُحلي طبيعي غير مكرر يحتوي على سكروز أقل من السكر ومزيد من الفيتامينات والمعادن.





4. الإفطار أمر لا بد منهتأكد من تناول وجبة الإفطار كل صباح يتجاهل الكثير من الأفراد وجبة الإفطار في محاولة لإنقاص الوزن ، ولكن هذه فكرة سيئة. تعتبر أهم وجبة في اليوم. تساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك ، وتساعد في حرق السعرات الحرارية ، ضع في اعتبارك تناول البيض ، والعصائر ، والشوفان ، والفواكه ، أو الخضار في وجبة الإفطار.





5. الكمية المناسبة من الماءالماء هو العامل الرئيسي لخسارة الوزن تأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء لأنها تساعد على طرد السموم وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتكسير الطعام وأشياء أخرى اشرب ما لا يقل عن 7-8 أكواب من الماء يوميًا.