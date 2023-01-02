شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب 12.. علامات وأعراض صامتة يجب ألا تتجاهلها أبدًا والان مع تفاصيل الخبر
ما هو نقص فيتامين ب 12؟
ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟
وفقا لموقع " healthsite"، بعض العوامل التي تساهم بشكل كبير في نقص فيتامين ب 12 هي نقص الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، والتهاب المعدة أو التهاب جدران المعدة ، والأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، واضطراب الكحول ، إلخ.
أعراض نقص فيتامين ب 12
تتضمن بعض الأعراض الصامتة والتحذيرية لنقص فيتامين ب 12 الشعور بالضعف الشديد أو التعب والغثيان والقيء والإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن المفاجئ والتهاب الفم أو اللسان والجلد المصفر وما إلى ذلك.
أعراض غير عادية لنقص فيتامين ب 12
تتضمن بعض العلامات والأعراض غير المعتادة لهذه الحالة فقدان البصر ، أو التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين ، أو الارتباك أو ضباب الدماغ ، وصعوبة الكلام ، والشعور بالاكتئاب ، والشعور بالضيق ، وتغير السلوك.