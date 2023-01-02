شكرا لقرائتكم خبر عن مع زيادة أمراض الشتاء.. اعرف الفرق بين أعراض كورونا ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد أمراض الشتاء مع برودة الطقس، وتتشابه أعراض نزلات البرد مع فيروس كورونا بشكل كبير، لذا نتعرف في هذا التقرير على الفرق بين أعراض كورونا ونزلات البرد، بحسب موقع "Health".

أعراض متشابهة لنزلات البرد وكورونا

إن أعراض كورونا تشمل السعال والتهاب الحلق، لذلك ، ما لم يكن لديك التهاب في الحلق أو حمى ، فلن تحتاج إلى اختبار كورونا.

كما توجد أعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو صعوبة التنفس وآلام الجسم والصداع وفقدان التذوق أو الشم إذا كنت مصابًا بكورونا فسوف تصاب بحمى شديدة مع قشعريرة.

في حالة البرد ، ستكون في الغالب حمى خفيفة مع سعال وسيلان في الأنف.

الأسباب المختلفة لنزلات البرد وكورونانزلة البرد

هناك العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب لك السعال وسيلان الأنف يمكن أن تتسبب سلالات فيروسات الأنف ، والفيروسات التاجية ، والفيروسات الغدية ، والفيروسات المعوية في الإصابة بنزلات البرد، ويعد فيروس الأنف هو السبب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد.

فيروس كورونا

من المعروف أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة من شخص إلى آخر، لذا يجب اتباع طرق الوقاية.

هل يجب أن أجري اختبار كورونا إذا كنت أعاني من أعراض البرد؟

بمجرد أن تبدأ في ظهور الأعراض، يجب عليك الانتظار لبعض الوقت وعدم التسرع إلى المستشفى لكن في اللحظة التي تصاب فيها بالتهاب الحلق مع الحمى، اذهب لإجراء اختبار كورونا، ثم يمكن أن تبقى في عزلة لمنع المزيد من انتشار العدوى.

علاجات نزلات البرد وكورونا

الراحة والترطيب هما مفتاح تحسين أي عدوى فيروسية.

يجب أن يظل الباراسيتامول ومضادات الهيستامين في متناول اليد إذا كان هناك تنفس أسرع وحمى شديدة الدرجة مصحوبة بقشعريرة ، فيجب أخذ رأي الطبيب.

يمكن إدارة معظم الحالات في المنزل، خاصة إذا تم تطعيمك ضد فيروس كورونا لتجنب دخول المستشفى ، يجب أن يصف الطبيب الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا وأن تبدأ بعد التشخيص بفترة وجيزة.