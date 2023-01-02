هل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مرض عقلي؟

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القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب عقلي يمكن تشخيصه ويتميز بمشاكل في التركيز وفرط النشاط والاندفاع.و تشير التقديرات إلى أنها تؤثر على 4٪ من البالغين و 9٪ من الأطفال في الولايات المتحدة الامريكية ، ويعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اضطراب عقلي مدرج إلى جانب الاضطرابات العقلية الأخرى من قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي، لكن فكرة اعتباره" مرضًا "أصبحت أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة". "تجادل حركة التنوع العصبي بأن العديد من الأشياء التي تعتبر" اضطرابات "هي في الواقع اختلافات صحية في نمو الدماغ. وقد تبدو هذه الاختلافات" مضطربة "لأن ثقافتنا لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، لذا فهم يواجهون صعوبات إضافية في المدرسة والعمل، وفقا لما نشره موقع verywellmind

ما هو المرض العقلي؟

يُعرَّف المرض العقلي بأنه حالة صحية تغير تفكير الشخص أو مشاعره أو سلوكه (أو الثلاثة جميعها) وتسبب له ضيقًا وصعوبة في الأداء يمكن أن يكون سبب المرض العقلي رد فعل لحدث مؤلم ، أو استعداد وراثي ، أو خلل كيميائي. وغالبًا ما يتم علاج الأمراض العقلية بالعلاج أو الأدوية أو كليهما.

ولكل مرض عقلي مجموعة محددة من معايير التشخيص التي وضعتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM) . الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية هو المرجع القياسي الذي يستخدمه اختصاصيو الصحة العقلية لتشخيص الاضطرابات النفسية.

وليتم تشخيصه بمرض عقلي ، يجب أن يستوفي الشخص المعايير المنصوص عليها في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطراب النفسي لهذا الاضطراب المحدد. وتستند معايير DSM لكل مرض عقلي إلى بحث مكثف ويتم تحديثها باستمرار كلما توفرت معلومات جديدة، ومع ذلك ، فإن مصطلح "المرض العقلي" يعتبر أحيانًا وصمة عار، وفي السنوات الأخيرة ، كان هناك دافع لاستخدام مصطلح "حالة الصحة العقلية" الأكثر حيادية بدلاً من ذلك.

أنواع الأمراض العقلية

فيما يلي بعض من أكثر الأمراض العقلية شيوعًا.

اضطرابات القلق

تتضمن هذه الاضطرابات خوفًا أو قلقًا مستمرًا ومفرطًا. تشمل الأمثلة ما يلي:

اضطراب القلق المعمم

اضطراب القلق الاجتماعي

اضطراب الهلع

اضطرابات المزاج

تتضمن هذه الاضطرابات مزاجًا مكتئبًا بشكل مستمر أو فقدان الاهتمام بالأنشطة. تشمل الأمثلة ما يلي:

اضطراب اكتئابي حاد

اكتئاب

اضطراب ذو اتجاهين

اضطرابات الاكل