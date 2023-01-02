شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب استخدام المواد المخدرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب استخدام المواد المخدرة هو حالة تجعل الشخص يطور رغبة لا يمكن السيطرة عليها لاستخدام مواد معينة، و سيستمر الشخص المصاب بهذه الحالة في استخدام المادة على الرغم من تعرضه لعواقب سلبية على صحته أو حياته الاجتماعية، و تُعرف الحالة أيضًا باسم تعاطي المخدرات أو الاعتماد عليها، وفقا لما نشره موقع verywellmind

ويمكن أن يكون العلاج من تعاطي المخدرات معقدًا على عكس بعض الحالات الطبية التي تحتاج إلى علاج لبضعة أيام أو أسابيع ، فإن العلاج من تعاطي المخدرات يستمر مدى الحياة، وتختلف خطة العلاج من فرد لآخر، مع مراعاة عوامل مثل المدة التي تم فيها إساءة استخدام المادة ونوعها وعمر الشخص وجنسه عند رسم خطة العلاج. ويشمل العلاج مزيجًا من الأدوية والعلاج النفسي.

خيارات العلاج الأكثر شيوعًا لتعاطي المخدرات

إزالة السموم

العلاج من تعاطي المخدرات هو رحلة. الخطوة الأولى هي إزالة السموم ، ويشار إليها بشكل عرضي باسم التخلص من السموم، ويتضمن التخلص من السموم فطام الشخص عن المادة التي يعتمد عليها ، وقد تستغرق هذه العملية من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.

العلاج النفسي

يمكن النظر في العديد من أشكال العلاج النفسي عند علاج تعاطي المخدرات. يمكن أن يتم العلاج إما في مرفق علاج للمرضى الداخليين أو الخارجيين، ومن المرجح أن يتم أخذ مزيج من اثنين أو أكثر من العلاجات التالية في الاعتبار:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) : العلاج السلوكي هو الشكل الأكثر شيوعًا للعلاج النفسي المستخدم في علاج تعاطي المخدرات. يهدف العلاج السلوكي إلى مساعدة الشخص المصاب بهذه الحالة على تبني آليات صحية يمكن أن تساعده في كبح الرغبة الشديدة في تعاطي المخدرات.

العلاج الأسري: يحاول العلاج الأسري إشراك عائلتك في عملية التعافي.

DBT

العلاج السلوكي الجدلي (DBT) : يركز العلاج السلوكي الجدلي () على تزويدك بأربع مهارات لتنظيم عواطفك وكبح الرغبة الشديدة لديك. اليقظة ، وتنظيم العاطفة ، وتحمل الضيق ، والفعالية الشخصية هي المهارات.

برنامج 12 خطوة : هذا برنامج مساعدة ذاتية يساعدك على قبول حقيقة حالتك ، وتسليم نفسك لقوة أعلى ودعم البرنامج ، والمشاركة في أنشطة البرنامج.

نموذج المصفوفة: نموذج المصفوفة هو علاج يستخدم بشكل أساسي مع الأشخاص المعتمدين على المنشطات. بمساعدة معالج مدرب ، سيتم تعليمك تقنيات المساعدة الذاتية للمساعدة في منع الانتكاس. سيركز معالجك على إجراء جلساتك حتى ترتفع كرامتك واحترامك لذاتك.