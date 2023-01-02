5 عادات صحية يجب أن تدمجيها في روتينك الصباحي

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عادات صحية يجب أن تدمجيها في روتينك الصباحي
فيما يلي بعض الأشياء الصحية التي يجب التفكير في إضافتها إلى روتينك الصباحي وفقا لموقع " healthsite":
1. التمرين
2. الترطيب
البقاء رطبًا مهم لصحتك العامة، وبدء يومك بكوب من الماء يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والنشاط، ضع في اعتبارك الاحتفاظ بزجاجة ماء بجوار سريرك حتى تتمكن من تناول مشروب بمجرد استيقاظك.
3. وجبة الإفطار
4. التأمل أو اليقظة
أخذ بضع دقائق للتركيز على أنفاسك أو ممارسة اليقظة الذهنية يمكن أن يساعد في تهدئة عقلك وبدء يومك بشعور من الوضوح والهدف، هناك العديد من التطبيقات والموارد المتاحة التي يمكن أن توجهك للبدء في ممارسات التأمل أو اليقظة.
5. التخطيط
يمكن أن يساعدك قضاء بضع دقائق في التخطيط ليومك على الشعور بمزيد من التنظيم والتحكم، قم بإعداد قائمة مهام أو جدول زمني لليوم المقبل، وفكر في تخصيص وقت للمهام أو الأنشطة المهمة.
من خلال دمج هذه العادات الصحية في روتينك الصباحي ، يمكنك أن تبدأ يومك في الشعور بالحيوية والتركيز والاستعداد لمواجهة أي شيء يأتي في طريقك.