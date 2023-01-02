كيف اسمن في اسبوع ؟

بيروت - نادين محمد -

لمن تعاني من النحافة وترغب في اكتساب بضع كيلوغرامات من وزنها خلال أيام قليلة قبل احتفالات نهاية العام، هذه بعض الإرشادات التي ينصح بها خبراء التغذية، إضافة إلى بعض الأطعمة التي تساعد على التسمين في غضون أسبوع، مع الإشارة إلى أن استهلاك ما يتراوح بين 500 إلى 1000 سعرة حرارية إضافية عن المعدل المعتاد في اليوم يسفر عن زيادة ما يقارب ½ إلى كيلوغرام خلال أسبوع.

تناول البروتينات والكربوهيدرات



لزيادة الوزن، يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات مناسبة من البروتين والكربوهيدرات، فهذه الأخيرة مهمة للدم والعضلات وتلعب دوراً فعالاً في إيصال المعدل المناسب من البروتين للجسم والذي يعتبر من أهم مصادر الغذاء الضرورية، يساهم في زيادة الوزن، ويشكل اللبنة الأساسية للعضلات، ودونه تتحول السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون، إلا أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن البروتين سيف ذو حدين، حيث إن الإكثار من تناوله يمنح شعوراً بالشبع، ما يقلل الرغبة بتاول المزيد من الطعام. من مصادر البروتين التي ينصح بتناولها لزيادة الوزن، اللحوم، الأسماك، البقوليات، البيض وغيرها الكثير.

وجبات أكثر



زيادة عدد الوجبات المتناولة خلال اليوم أو تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية الثلاثة. ينصح بتناول الأجبان، زبدة الفول السوداني أو البندق، الفواكه المجففة، فهي أطعمة غنية بالسعرات الحرارية. فعلى سبيل المثال، يحوي ¼ كوب من الزبيب ما يقارب 110 سعرة حرارية، في حين أن ملعقتي طعام من زبدة الفول السوداني وثمرة متوسطة من الموز تحتوي على نحو 300 سعرة حرارية. لذا يفضل إضافة هذه الوجبات الخفيفة، إحداها أو جميعها لتسمين الجسم في أسبوع.

إضافة التوابل والصلصات



ينصح خبراء التغذية بتنكيه الأطعمة من خلال إضافة التوبل والصلصات، فكلما كان الطعام ألذ، ازاددت الرغبة في تناول المزيد منه.

الأطعمة العالية السعرات الحرارية



القاعدة الأولى والأساسية لزيادة الوزن، ينصح بتناول الأغذية المليئة بالطاقة، كالأفوكادو، الشوفان، البطاطس، الشوكولا الداكنة، الحليب الكامل الدسم. يمكن إضافة كمية من المكسرات إلى طعام الفطور، أو الأفوكادو إلى السلطة وتناولها كأطباق جانبية وليست رئيسية كما الحميات، إذ إن كوب من مكعبات الأفوكادو يحوي ما يقارب 240 سعرة حرارية، كذلك يمكن إضافة زيت الزيتون، فملعقة كبيرة منه تحتوي على 124 سعرة حرارية.



• الامتناع عن شرب المياه قبل الوجبات، لأن شرب الماء يمنح شعوراً بالامتلاء، وبالتالي يمنع تناول كميات مضاعفة من الطعام.

• تناول المشروبات التي تساهم في زيادة الوزن بشكل صحي، مثل الحليب والعصائر الطبيعية، حيث ينصح باستبدال الماء الخالي من السعرات الحرارية بعصير الفواكه، أو شرب الحليب المنكه بالفانيليا.

• تناول الطعام في أطباق كبيرة، إذ يرى خبراء التغذية بأنها عامل نفسي مهم لالتهام كميات كبيرة، في حين أنهم ينصحون بالأطباق الصغيرة الحجم للراغبات في إنقاص الوزن.

• الإقلاع عن التدخين.

• حمل الأثقال، وذلك لتحويل السعرات الحرارية المتناول إلى عضلات وليس لدهون.

يمكن أيضاً من بعض الوصفات التي تعتبرعاملاً آخر مساعداً على زيادة الوزن، منها:

حب العزيز والمكسرات لتسمين الجسم



المكونات

• كمية من حب العزيز.

• كمية من الحلبة.

• القليل من المكسرات.

• كوب من الحليب.

الطريقة

• تطحن جميع المكونات مع بعضها البعض.

• تضاف إلى الحليب، ويتم تناوله 3 إلى 4 مرات في اليوم.

الطحينة والزبادي لتسمين الجسم



المكونات

• ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

• عبوة من الزبادي.

الطريقة

• تمزج الطحينة مع الزبادي.

• يتم تناول الخليط كل يوم قبل وجبة الفطور.

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