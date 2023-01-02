شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات شائعة لحصوات الكلى يجب ألا تهملها.. منها الألم الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة تتكون من المعادن والأملاح التي تتطور داخل الكلى ويمكن أن تؤدي العديد من العوامل ، بما في ذلك النظام الغذائي وزيادة الوزن وبعض الحالات الطبية وبعض المكملات الغذائية والأدوية إلى تكون حصوات الكلى قد تختلف الأعراض من شخص لآخر اعتمادًا على مدى تقدم الحالة ومع ذلك ، فإن هناك بعض العلامات الأكثر شيوعًا لحصوات الكلى نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". 1- الآلام الشديدة وفقًا لمايو كلينك ، فإن حصوات الكلى التي تتطور في الحالب قد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتقلص الحالب ، مما قد يكون مؤلمًا للغاية وهذا الألم يكون "حاد" يحدث في الجانب والظهر، أسفل الضلوع. بصرف النظر عن ذلك ، فإن الألم الذي ينتشر في أسفل البطن والفخذ ، والذي يأتي على شكل موجات ويتقلب في الشدة أو الإحساس بالحرقان أثناء التبول ، قد يشير أيضًا إلى حصوات الكلى.

2- مشاكل المسالك البوليةيمكن أن تسبب حصوات الكلى مشاكل في التبول وتشمل هذه كثرة التبول، وصعوبة التبول أو عدم القدرة على التبول ، والإحساس بالحرقان أثناء التبول والبول غائم.

قد يُساء فهم كل هذه الحالات على أنها حالات بولية أخرى. ومع ذلك ، فإن إجراء الاختبار هو أفضل طريقة لتشخيصه.

موعد زيارة الطبيب في حين أن الفحوصات المنتظمة قد تساعد في تشخيص وجود حصوات الكلى ، فمن المهم أيضًا معرفة متى تكون أخطرها. ومع ذلك، قم بزيارة الطبيب إذا:

3- دم في البوليعاني معظم المصابين بحصوات الكلى من دم في البول وهذا يسمى أيضًا "بيلة دموية" عادة ما يكون مظهر البول ورديًا أو ضارب إلى الحمرة في بعض الحالات يكون الدم بالكاد مرئيًا حتى يتم اختبار عينة البول في المختبر. 4- الحمى والغثيان والقيءتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا أيضًا الغثيان والقيء قد يعاني الأشخاص المصابون بحصوات الكلى أيضًا من الحمى والقشعريرة في حالة وجود عدوى.

- كنت تشعر بألم حاد وشديد

- ألمك مصحوب بغثيان وقيء

- ألمك مصحوب بحمى وقشعريرة

- دم في البول

- صعوبة التبول