رجيم الـ 800 سعر .. لإنقاص الوزن وخفض ضغط الدم

بيروت - نادين محمد - هل سمعت يومًا عن نظام غذائي يمكن أن يمنع جميع المشكلات الصحية الرئيسية؟ حسنًا، إنه نظام 800 سعرة حرارية. يتأثر الملايين بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2

لكن هذا النظام الغذائي يعالج مرض السكري بشكل فعال، ويساعد على خفض ضغط الدم، ويساعد في إنقاص الوزن.

وفقًا لموقع stylecraze؛ يمكن أن يؤدي اتباع هذا النظام الغذائي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع إلى معالجة معظم المشكلات الصحية. إليك فوائد النظام الغذائي لمدة 3 أيام 800 سعرة حرارية.

يساعد على إنقاص الوزن، يبدأ عملية التمثيل الغذائي وتعبئة الدهون، ويقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

خطة النظام الغذائي 800 سعرة حرارية

الصورة من موقع freepik

اليوم 1

الصباح الباكر (7:30 - 8:00 صباحا) 2 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة منقوعة في كوب من الماء

الإفطار (8:45 - 9:15 صباحًا) خيارات

دقيق الشوفان مع نصف حبة تفاح ، توت و 4 حبات لوز

2 بياض بيض مسلوق + 1 كوب حليب + نصف كوب بابايا

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات

1 كوب شوربة دجاج صافية

1 كوب خضار سوتيه

الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً) 1 كوب شاي أخضر

العشاء (7:00 مساءً) خيارات

3 شرائح سمك سلمون مخبوز و 1 كوب خضار مسلوقة أو سوداء

1 كوب فاصوليا سوداء مطبوخة وخضار سوتيه

اليوم الثاني

الصباح الباكر (7:30 - 8:00 صباحاً) 2 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة منقوعة في كوب من الماء

الإفطار (8:45 - 9:15 صباحًا) خيارات

دقيق الشوفان مع نصف حبة تفاح ، توت و 4 حبات لوز

2 بياض بيض مسلوق + 1 كوب حليب + نصف كوب بابايا

الصورة من موقع AdobeStock

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات

1 كوب شوربة دجاج صافية

1 كوب خضار سوتيه

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً) 1 كوب شاي أخضر

العشاء (7:00 مساءً) خيارات

3 شرائح من سمك سلمون مخبوز و1 كوب خضار مسلوقة أو سوداء

1 كوب فاصوليا سوداء مطبوخة وخضار سوتيه

اليوم الثالث

الصباح الباكر (7:30 - 8:00 صباحًا) 2 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة منقوعة في كوب من الماء

الإفطار (8:45 - 9:15 صباحًا) خيارات

عصير اللفت والرمان + 2 لوز

1 كوب خضروات كينوا

الصورة من موقع AdobeStock

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات

2 لفائف الخس مع الخيار والطماطم والتوفو

سلطة التونة بزيت الزيتون وتتبيلة عصير الليمون

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً) شاي أخضر أو عصير جريب فروت

العشاء (7:00 مساءً) خيارات

1 فلفل رومي مخبوز ومحشو بالحمص.

المصدر : موقع stylecraze

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