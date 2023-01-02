بيروت - نادين محمد - ما نقوم به قبل وبعد التمارين الرياضية يلعب دور كبير في الاستفادة القصوى من التمرين نفسه، وكذلك يؤثر على الأداء الرياضي، وقدرتنا على المثابرة والاستمرار بالذهاب للصالات الرياضية، أو حتى القيام بالتمرينات في المنزل.

ولهذا نقدّم لكِ في "الجميلة" مجموعة نصائح قبل وبعد التمارين الرياضية، لأفضل أداء والحصول على النتيجة التي تتطلعين إليها.

نصائح قبل وبعد التمرينات الرياضية (مصدر الصورة freepik)



إعطاء الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد

قبل التمرين من المهم ألا تكوني مرهقة، كذلك سيفيدك الحصول على قسط جيد من الراحة، حتى يمنحكِ الطاقة لمواصلة تمرينكِ، كذلك ستكون هرمونات الجوع تحت السيطرة، ولن تشعري بعد التمرين بتلك الرغبة القوية بتناول الطعام.



الترطيب وشرب الماء

شرب الماء مهم للصحة بشكل عام، ولكن قبل التمرين فهو يلعب دور مهم في روتين اللياقة البدنية الخاص بك، فعندما تتعرقين فإنكِ تحتاجين إلى التأكد من أن جسمكِ رطب بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الماء سيضمن أن تكون مستويات الطاقة لديك أفضل.

تناول وجبة خفيفة

إذا كنت لا تشعرين حقًا بأنكِ ترغبين بتناول بوجبة خفيفة قبل التمرين ، فلا داعي لإجبار نفسكِ على ذلك، لكن لا تتجاهلين جسدكِ إذا شعرت أنك بحاجة إلى بعض الوقود، فإذا لم يكن هناك طعام بالداخل، فلن يكون هناك طاقة

تأكد من ارتداء الملابس والأحذية المناسبة للتمرين الذي تقوم به

إن القدرة على الحركة والقفز والركض والتمدد تتعلق ببراعتك الرياضية أو قدرتك على الحركة والمرونة، كذلك اختيار الملابس والأحذية المناسبة سيمنحكِ إحساس أفضل بالراحة والثقة، والقدرة على التحرك بسهولة أكبر.

نصائح بعد ممارسة التمارين الرياضية

نصائح بعد التمرينات الرياضية (مصدر الصورة موقع freepik)

التمدد

بعد التمرينات الرياضية من المهم أن تركزي قليلاً على تمرينات التمدد أو الإطالة، فقط لتهدئة الجسم، ولتجنّب الآلام والإصابات، خاصة وأن التمدد مفيد لحركة المفاصل ومرونة الجسم.



تناول الطعام

الوجبة الخفيفة قبل التمرين اختيارية أكثر من الوجبة بعد التمرين، لكن بعد التمرين، فإن تزويد جسمك بالوقود الذي يحتاجه للتهافي بعد التعرق الشديد أكر ضروري، حيث يبحث جسمك عن الكربوهيدرات والبروتين للمساعدة في تجديد مخازن الجليكوجين وإعادة بناء العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تناول الطعام بعد التمرين يمكن أن يشعركِ بالنهم لاحقًا، ولا أحد يحب أن يكون جائعًا ومتعبًا، لذا فلتسهيل الأمر على نفسك، احزمي إحدى هذه الوجبات الخفيفة بعد التمرين في حقيبتك.



سجلي التمرين الخاص بك

سيساعدك تتبع ما فعلته في كل تمرين على الاستمرار في تحدي نفسك في كل مرة تمارسين فيها الرياضة، كما إنها أيضًا طريقة رائعة للتأكد من أن روتين التمرين بشكل عام يمنحك ما تريدين.

وفي كل أسبوع، يمكنك إلقاء نظرة على ما فعلته وما شعرت به أثناء القيام بذلك وتحديد متى حان الوقت لزيادة الوزن أو القيام ببعض التكرارات الإضافية.



الاستحمام بماء بارد

الاستحمام بالماء البارد يفعل شيئًا مفيدًا للغاية بعد التمرين حيث يجعلك تتعافين بشكل أسرع أو يقي من ألم ما بعد التمرين، كما أنه يحسّن المزاج، ويمنحكِ شعور بالانتعاش.

المصدر: self

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