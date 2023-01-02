بيروت - نادين محمد - احتباس الجسم في الماء أمر نعاني منه في كثير من الأحيان، وقد يتسبب ذلك في حدوث انتفاخ بالجسم، وعدم الشعور بالراحة، ولهذا نبحث في هذه الحالة عن علاج احتباس الماء في الجسم بالأعشاب، وفي "الجميلة" نقدّم لكِ مجموعة من الأعشاب التي تساعدكِ على التخلص من الماء الزائد في الجسم.

الشاي الأخضر يعالج احتباس الماء في الجسم مصدر الصورة (freepik)

في كل مرة تستمتعين فيها بفنجان ساخن من الشاي، قد تتخلصى من السوائل الزائدة من جسمك، حيث أظهرت الأبحاث أن كل من الشاي الأخضر والأسود لهم خصائص مدرة للبول طبيعية.



البقدونس

البقدونس وعلاج احتباس الماء في الجسم مصدر الصورة (freepik)

البقدونس من الأعشاب التي قد تساعدك في التخلص من الماء الزائد في جسمكِ، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، علاوة على الفيتامينات التي تساعد على تطهير الكلى بشكل طبيعي.



الكركديه

أحيانا قد يتسبب احتباس الماء في الجسم ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر مشروب الكركدية سواء كان ساخناً أو بارداً من المشروبات التي تساعد على خفض ضغط الدم، كذلك يخفف من إضطرابات المعدة والإنتفاخ، ويعتبر من الأعشاب الشهيرة التي تساعد في التخلص من الماء الزائد من الجسم.

نبات العرعر

تم استخدام نبات العرعر كمدر للبول منذ العصور الوسطى، وقد أثبتت القليل من الدراسات الحديثة فوائده المختلفة للجسم، لكن العشبة ذاتها أظهرت أن لها تأثيرًا كبيرًا على حجم البول في الحيوانات.

ومثل العديد من مدرات البول الطبيعية، يخفض نبات العرعر مستويات البوتاسيوم في الجسم، لهذا يفضل استخدامه مع الأطعمة التي تحبس الماء في الجسم مثل اللحوم.

المصدر:healthline

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