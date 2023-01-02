شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأطعمة التي تحارب الالتهابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعلم الأطباء أن إحدى أفضل الطرق لتقليل الالتهاب لا تكمن في خزانة الأدوية فقط بل في الثلاجة باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكنك محاربة الالتهاب للأبد.

وحسب ما ذكره موقع health في بعض الأحيان يستمر الالتهاب يومًا بعد يوم ، عندها يمكن أن يصبح الالتهاب عدوك، ويتم ربط العديد من الأمراض الرئيسية التي ابتلينا بها بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والاكتئاب والزهايمر بالالتهابات المزمنة .

اختر الأطعمة المناسبة المضادة للالتهابات ، وقد تتمكن من تقليل خطر إصابتك بالمرض اختر العناصر الخاطئة باستمرار ، ويمكنك تسريع عملية المرض الالتهابي.

الأطعمة التي تسبب الالتهابات

حاول تجنب أو الحد من هذه الأطعمة قدر الإمكان:

-الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والمعجنات

-البطاطس المقلية والأطعمة المقلية الأخرى

-الصودا وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر

-اللحوم الحمراء (البرغر وشرائح اللحم) واللحوم المصنعة (النقانق والسجق)

المخاطر الصحية للأطعمة الالتهابية

ليس من المستغرب أن نفس الأطعمة في حمية الالتهاب تعتبر بشكل عام ضارة بصحتنا ، بما في ذلك المشروبات الغازية والكربوهيدرات المكررة ، وكذلك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

الأطعمة المضادة للالتهابات

يجب أن يشتمل النظام الغذائي المضاد للالتهابات على هذه الأطعمة:

-طماطم

-زيت الزيتون

-الخضار الورقية الخضراء ، مثل السبانخ واللفت والكرنب

-المكسرات مثل اللوز والجوز

-الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين

-الفواكه مثل الفراولة والتوت والكرز والبرتقال

فوائد الأطعمة المضادة للالتهابات

على الجانب الآخر ، هناك المشروبات والأطعمة التي تقلل الالتهاب ، ومعها الأمراض المزمنة على وجه الخصوص الفواكه والخضروات مثل العنب البري والتفاح والخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول - وهي مركبات واقية موجودة في النباتات.

ربطت الدراسات أيضًا بين المكسرات وانخفاض علامات الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. قد تحمي القهوة ، التي تحتوي على مادة البوليفينول ومركبات أخرى مضادة للالتهابات ، من الالتهاب أيضًا.