شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة هتحسن صحتك النفسية والجسدية في السنة الجديدة.. أبرزها الفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في تحسن صحتك النفسية والعضوية في إستقبال السنة الجديدة، إذا عليك قرائه هذا التقرير لأنه يقدم لك العديد من الحيل الطبية التي تساهم بشكل كبير في حفاظك علي الصحة العامة، وذلك وفقا لموقع “HEALTHLINE” الطبي.

هناك مجموعة من الأطعمة التي يوصي بها خبراء التغذية، للحصول علي صحة نفسية جيدة، وأيضا للحصول علي صحة عضوية جيدة، ومنها:

يعد أحد التوابل المميزة، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي وإمداد الجسم بمضادا الأكسدة، ويعد تناوله من الحيل الجيدة التي تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أن تناولك للكركم يساهم في تخلص الجسم من السموم المتراكمة في الجسم، وأيضا التخلص من التهابات الجسم، ومشاكل المعدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد، ويمكنك تناوله عن طريق إضافه للطعام ، أو تناوله كمشروب.

-الفراولة:

-الكركم:

تحتوي علي البوليفينول هو أحد أنواع مضادات الأكسدة، وتناولك له يعد منالحيل الجيدة للحصول علي الفوائد الكثيرة والعديدة للجسم، فالفرولة أيضا غنية بفيتامين سي، وحمض الفوليك والبروتاسيوم، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تمد الجسم بميع هذه العناصر، وأيضا يعمل علي تعزيز صحة الجهاز المناعي أي تقويته، وتحسين وظائف المخ، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ علي صحة وحركة الأمعاء، ولذا لا تتردد في تناولك للفراولة.

-مرق العظام أو كما هو متعارف في البلاد العربية الكوارع:

تحتوي على الأحماض الأمينية والمعادن والكولاجين، وتناولها بإستمرار يعمل علي تقوية بطانة الأمعاء، وتقليل آلام المفاصل، والحفاظ علي صحة الجلد، وتقليل فرص الإصابة بمشاكل في المعدة والأمعاء.

-سمك السلمون:

يحتوي على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات، وتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي الوقاية من التهاب الأعصاب، وتحسين صحة القلب، والحفاظ علي صحة الأوعية الدموية، وتحسين الوظيفة الإدراكية للدماغ، وتحسين الهضم، والوقاية من التهاب المعدة.