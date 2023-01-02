شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن القرحة الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرح الهضمية هي قرح مفتوحة تصيب الغشاء المبطن للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وأكثر الأعراض شيوعًا للقرحة الهضمية هي الشعور بألم في المعدة.

وتشمل القرح الهضمية ما يلي:

-قرح هضمية تصيب داخل المعدة

-قرح الاثنى عشري التي تصيب الجزء الداخلي من الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)

وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن القرح الهضمية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هي أسباب القرح الهضمية؟

الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية هي العدوى ببكتيريا المَلوية البَوابية (H. pylori) والاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID)

لا يؤدي التوتر وتناول الأغذية كثيرة التوابل إلى الإصابة بالقرحة الهضمية إلا أنهما يمكن أن يؤديان إلى تفاقم الأعراض لديك.

س: ما هي أعراض القرحة الهضمية؟

-ألم حارق بالمعدة

-الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ

-عدم تحمل تناول الأطعمة الدهنية

-حرقة المعدة

-الغثيان

إن أكثر الأعراض شيوعًا للقرحة الهضمية هو الشعور بألم حارق بالمعدة. يفاقم حمض المعدة من شدة الألم، ويكون مشابهًا لألم خلو المعدة وفي كثير من الأوقات، يمكن تخفيف الألم بواسطة تناول أطعمة معينة تخفف من حموضة المعدة، أو تناول أحد الأدوية التي تقلل الحموضة، ولكن قد يعود الألم بعد ذلك وقد يزداد الألم بين الوجبات وأثناء الليل.

كما لا تظهر الأعراض حتى لدى كثير من الأشخاص المصابين بالقرحة الهضمية.

وأحيانًا، قد تتسبب القرحة الهضمية في مؤشرات مرض وأعراض شديدة مثل:

-القيء أو تقيؤ الدم الذي قد يبدو لونه أحمر أو أسود

-صعوبة في التنفس

-الشعور بالإغماء

-الغثيان أو القيء

-فقدان الوزن مجهول السبب

-تغيرات في الشهية

س:ما هي عوامل الخطر؟

بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، فقد تزداد احتمالية إصابتكَ بالقرحة الهضمية في حالة:

-التدخين. قد يَزيد التدخين من احتمالية الإصابة بالقرح الهضمية لدى الأشخاص المصابين ببكتيريا الملوية البوابية.

-مصابًا بتوتر لم يعالَج.

-تأكل الأطعمة الكثيرة التوابل.

-لا تسبب هذه العوامل القرحَ بمفردها، لكن قد تسبِّب تفاقم الإصابة أو تجعل تعافيها أصعب.

س:ما هي مضاعفات القرح الهضمية؟

-النزيف الداخلي قد يحدث النزيف على هيئة فقدان بطيء للدم يؤدي إلى فقر الدم، أو على هيئة فقدان شديد للدم قد يتطلب دخول المستشفى أو نقل الدم. قد يسبب فقدان الدم الشديد قيئًا أسود أو مشوبًا بالدم أو برازًا أسود أو مشوبًا بالدم.

-انثقاب (حدوث ثغرة) في جدار المعدة قد تحدث قرح المعدة ثغرة (ثقبًا) في جدار المعدة أو الأمعاء الدقيقة، ما يعرضك لخطر العدوى الشديدة في تجويف البطن (التهاب الصفاق).

-الانسداد قد تمنع قرح المعدة مرور الطعام خلال السبيل الهضمي؛ ما يسبب شعورك بالامتلاء بسهولة، والقيء، وفقدان الوزن من خلال التورم من الالتهاب أو من خلال التندُّب.

-سرطان المعدة أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالملوية البوابية هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

س:ما هى طرق الوقاية من القرحة الهضمية؟

-احمِ نفسك من العدوى إن طريقة انتشار عدوى البكتيريا الملوية البوابية غير واضحة، ولكن هناك بعض الأدلَّة على أنها قد تنتقِل من شخصٍ لآخَر، أو عن طريق الطعام والماء.

-يمكنك اتِّخاذ خطواتٍ لحماية نفسك من العدوى، مثل عدوى البكتيريا الملوية البوابية، عن طريق غسل يديك بشكلٍ مُتكرِّر بالماء والصابون وتناول الأطعمة المَطهية بشكل كامل.

-استَخدِم مُسكِّنات الألَم بحذر إذا كنت تستخدم بانتظام مسكنات الألم التي تزيد احتمال الإصابة بالقُرحة الهضمية، فاتخذ الخطوات اللازمة لتقليل خطر الإصابة بمشاكل في المعدة. على سبيل المثال، تناوَل دواءك مع وجبات الطعام.

استشر طبيبك لإيجاد أقل جرعة ممكنة كفيلة بتخفيف الألم. وتجنَّب شُرب الكحول عند تناوُل دوائك، فقد يؤدِّي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة باضطِراب المعِدة.