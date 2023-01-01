شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفراولة على صحتك.. من خفض الوزن لتعزيز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفراولة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وفيتامين سى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع prevention فأن فوائد الفراولة هي:

- تساعد في حماية قلبك

الفراولة غنية بالألياف وفيتامين ج، وهو مزيج من العناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، والذي ثبت أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب.

-علاج للبرد والإنفلونزا

قد يقلل تناول الفراولة أيضًا من فرص إصابتك بنوبة قلبية وجدت دراسة أجريت عام 2013 من جامعة هارفارد على ما يقرب من 100000 امرأة شابة ومتوسطة العمر أن تناول ثلاث حصص على الأقل في الأسبوع من الفراولة قلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 32 بالمائة أرجع الباحثون تأثير هذا إلى وجود مستويات عالية من مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين الموجودة في الفراولة.

- تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول التوت بانتظام، بما في ذلك الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان. تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.

- تقليل الانتفاخ

على الرغم من عدم وجود سبب واحد للانتفاخ، إلا أن الأطعمة الغنية بالألياف والماء مثل الفراولة ، تعمل على مقاومة الغازات ولأن الفراولة مصدر كبير للبوتاسيوم - وهو عنصر غذائي يقاوم الصوديوم المحفز للانتفاخ في نظامك الغذائي يمكن أن تساعدك أيضًا على فقدان الوزن المائي .

- تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.

- تحافظ على صحة عقلك

أن تناول الفراولة بانتظام قد يبطئ التدهور المعرفي لدى النساء الأكبر سنًا ، وهو ما عزاه الباحثون إلى مستويات عالية من مركبات الفلافونويد (المعروفة أيضًا باسم المواد المضادة للالتهابات الموجودة في النباتات).

- إنقاص الوزن

تساعد نسبة الألياف العالية في الفراولة على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام ؛ بالإضافة إلى أنها منخفضة للغاية في السعرات الحرارية. و تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين ، لذا من الجيد إقران الفراولة بحصة من البروتين أو الدهون الصحية ، مثل الزبادي العادي أو الجبن.