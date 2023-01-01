شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على رطوبة بشرتك.. إليك 6 أطعمة تساعد فى محاربة جفاف الجلد بالشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقارنة بالأشهر الأكثر دفئًا، يكون الشتاء هو الأكثر انتشارًا للبشرة الجافة، قد تؤدي التقلبات الموسمية في درجات الحرارة والرطوبة إلى تهيج الجلد خلال فصل الشتاء، يمكن أن يؤثر الجلد الجاف على الكثير من الناس، وقد تختلف شدة الأعراض بشكل كبير، يلعب نظامنا الغذائي تأثيرًا أساسيًا وهامًا على صحتنا بما في ذلك بشرتنا، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في حبس الرطوبة في الجلد، وإليك أفضل الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي لمحاربة جفاف الجلد في الشتاء، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إليك أفضل الأطعمة التي يجب تناولها في الشتاء لتجنب جفاف الجلد 1. الخيار نظرًا لأن الخيار يتكون أساسًا من الماء ، فإن الخيار مرطب للغاية، يمكن أن يساعدك تناول الخيار في الحفاظ على رطوبتك بسبب محتواها المائي العالي ، والذي بدوره يمكن أن يساعد بشرتك على البقاء أكثر رطوبة، السيليكا ، فيتامين يمكن أن يساعد في تعزيز الرطوبة والليونة في الجلد ، هو عنصر آخر موجود في الخيار.

2. البطاطا الحلوةتعد البطاطا الحلوة إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي الشتوي. البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ. فيتامين أ مدهش لصحة بشرتنا، نظرًا لاحتوائه على الريتينويد والكاروتينات ، فإن فيتامين أ عنصر غذائي ضروري لعلاج البشرة الجافة، تعمل هذه الخصائص على تشغيل الدوائر الجسدية التي لها تأثير فوري على الجلد.

3. السبانختساعد فيتامينات A و C ، المتوفرة بكثرة في السبانخ ، على إنتاج الكولاجين وبالتالي دعم البشرة الجيدة. السبانخ مصدر ممتاز لحمض الفوليك لدماغك ، وقد اتضح أن الفولات والمغذيات النباتية الموجودة في السبانخ يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على ترطيب الجلد ، بالإضافة إلى محتوى السبانخ المائي ، وهو مفيد أيضًا لهذا الغرض.

4. بذور عباد الشمستساعد بذور عباد الشمس ، وهي مصدر غني بفيتامين هـ ، في الحفاظ على نعومة الجلد. كما أنها تحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة مع تقوية أغشية الجلد للحصول على أفضل ترطيب. تحتوي بعض البذور أيضًا على السيلينيوم الذي يساعد على منع التهابات الجلد وأحماض أوميغا 6 الدهنية لتشجيع نمو الجلد.

5. بيض كامليمتلئ البيض بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين B5 المفيد للبشرة وفيتامينات A و E (حمض البانتوثنيك). يتم إنتاج الخلايا الكيراتينية ، وهي الخلايا التي تحافظ على وظيفة الجلد المناسبة والدفاعات الحاجزة ، بمساعدة البانتوثينات. إلى جانب الكبريت لإنتاج الكولاجين وفيتامين د الذي يقاوم الالتهابات ، يحتوي البيض أيضًا على كليهما. لمزيد من الإشراق، اختاري البيض المخصب بأوميغا 3.

6. الجوزحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية ، وفير في الجوز ومعروف أنه يحسن أغشية الجلد من خلال الاحتفاظ بالرطوبة وحماية خلايا الجلد، كما أنها تحتوي على ما يقرب من ضعف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات الأخرى ، مما يساعد على منع شيخوخة الجلد وتلف الجذور الحرة، هذه الأطعمة ليست مفيدة فقط للبشرة الجافة ولكنها قد تحسن صحتك العامة أيضًا نتيجة لكونها غنية بالعناصر الغذائية.