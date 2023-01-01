شكرا لقرائتكم خبر عن "حمية الأسد" لإنقاص الوزن.. إليك كل ما تريدين معرفته عن هذا النظام الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأدلة إلى أن حمية الأسد يمكن أن تغير حياتك وتعزز صحتك وتنقص وزنك، تم ربط اتباع حمية الأسد بمجموعة متنوعة من المزايا، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين الحالة المزاجية والتخفيف من أعراض مثل الحساسية والأرق والصداع، وإليك كل ما تريد معرفته عن هذا النظام الغذائى ، وفقا لما نشره موقع "ndtv". ما هي حمية الأسد؟نظام الأسد الغذائي هو نظام غذائي قائم على اللحوم يركز على إزالة غالبية العناصر من النظام الغذائي لاكتشاف أي حساسيات غذائية محتملة، إنه مشابه لنظام كارنيفور دايت، وهو نظام غذائي يسمح لك بتناول أشياء مثل اللحوم والأسماك والطيور فقط، فإن حمية الأسد أكثر صرامة، حيث تسمح فقط بالملح والماء وأنواع معينة من المنتجات الحيوانية. هل حمية الأسد صحية؟ إن تناول اللحوم فقط ليس قاسياً كما قد يبدو للوهلة الأولى، على الرغم من أن حمية الأسد هي الشكل الأكثر صرامة في قائمة النظام الغذائي آكلة اللحوم وفقًا للنتائج الحديثة.

اكتشفت التحقيقات السريرية سابقًا أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تقدم عددًا من المزايا ، بما في ذلك:



تتحسن مستويات الدهون في الدم. زيادة الحساسية للأنسولين

أصبح مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية أقل حدة الآن

الحد من أعراض متلازمة تكيس المبايض

تحسين علاجات السرطان

تأخير ظهور الصرع ومرض الزهايمر وباركنسون وحالات عصبية أخرى.

انخفاض كبير في الوزن

قلة الاعتماد على الكربوهيدرات والرغبة الشديدة في تناول الوجبات المعبأة بشكل سيئ

تحسين المناعة وتقليل الالتهاب

زيادة استيعاب العناصر الغذائية التي تذوب في الدهون K ، D ، E ، إلخ

وإليك بعض السلبيات الشائعة لاتباع حمية الأسد:غالبية لحوم الحيوانات التي تتناولها غنية بالدهون المشبعة بشكل مثير للقلق، على الرغم من أن هذه الدهون يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا لعدد من العناصر الغذائية، فمن المهم أن تتناولها باعتدال فقط، حتى لا تصاب بعدد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.

إنه ليس خيارًا غذائيًا غير مستدام للغاية ، ولكنه قد يحمل أيضًا عددًا من المخاطر الصحية ونقص التغذية، يحتوي النظام الغذائي على قيود كثيرة جدًا ومساحة قليلة تقريبًا للمرونة، مع هذا النظام الغذائي ، تقوم أيضًا بتقييد تناول الطعام بشدة ، مما يؤدي فقط إلى تراكم الرغبات الغذائية بمرور الوقت.



تأسس نظام الأسد الغذائي على أساس أنه يجب عليك استبعاد العديد من المجموعات الغذائية والعناصر الغذائية المهمة من نظامك الغذائي، والتي تعد واحدة من أكثر مساوئها ثباتًا، يشير هذا بشكل أساسي إلى أنك تترك جسمك يعتني بنفسه، ما يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي.



في الختام.. قد لا يكون نظام الأسد الغذائي صحيًا كما قد يبدو بدلاً من ذلك ، من المثالي تناول نظام غذائي متعدد الاستخدامات ويوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.