شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الإنتفاخ؟.. 5 نصائح للقضاء على هذا الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت مصاب بالانتفاخ وألم البطن؟.. إذا عليك التعرف علي أبرز وأهم الحيل الطبية التي تساهم بشكل كبير في تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن هذا الأمر، ولكن يجب عليك أنتعلم أن هذا الأمر يرجع في البداية للإسراف في تناول كميات كبيرة من الطعام.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAY HEALTH” أبرز وأهم النصائح التي تساعد بشكل كبير في التقليل من الإصابة بالإنتفاخ والغازات وألم البطن، ومنها:

-تناول أطعمة غنية بالألياف، فهي تحفز حركة الأمعاء وتساهم في الشعور بالشبع، وتعمل علي الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء، كما أنها تساهم بشكل كبير، وتحد من التعرض للإنتفاخ، وألم البطن، ولذا تناول الفواكه والخضروات بكثرة.

-أكثر من تناول الماء، فهي تعمل علي تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتليين البراز، والقضاء علي الإنتفاخ، وتقي من مشكلات الهضم، وتخلصك من الغازات، ولذا تناولها بشكل دائم للحفاظ علي صحة البطن، وتقليل حدة الإنتفاخات.

- أبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة، لأنها غنية بالأملاح والمواد الحافظة التي تتسبب في زيادة إنتفاخ البطن وألمها، ولذا عليك تجنبها لأنها تزيد من مشكلة الإماك، والغاات وعدم الراحة بالبطن.

- تجنب المخللات قدر الإمكان لأنها غنية بالأملاح، والتقليل منها يقلل من حدة الإنتفاخ وألم البطن، فتناولك لها يزيد من معدلات الصوديوم فيالجسم، بالتالي تعمل علي زيادة انتفاخ البطن.

-عليك تناول الطعام قبل النوم بفترة كافية، أي لا تقل عن ساعتين، لأن هذه العادة بشكل عام تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بالغازات والانتفاخات في البطن، ولذا عليك اتباعها بشكل عام حتي لا تشعر بالجوع، وأيضا التقليل من الشعور والإصابة بالإنتفاخ.