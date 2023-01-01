شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات لمرض الكلى.. منها فقدان الشهية وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى مسؤولة عن إزالة الفضلات والسموم والمياه الزائدة من الجسم، وموازنة الأملاح والمعادن المهمة في الدم ؛ وإفراز الهرمونات للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم وإدارة فقر الدم والمساعدة في الحفاظ على عظام قوية، عندما تتلف الكلى ، لا يمكنها تصفية الدم كما ينبغي، يمكن أن تكون النتيجة تراكم الفضلات في جسمك ، بالإضافة إلى مشاكل أخرى يمكن أن تضر بصحتك، يمكن أن تختلف أعراض مرض الكلى تبعًا لشدة الحالة والسبب الأساسي، وإليك بعض الأعراض الشائعة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تورم في القدمين والكاحلين والساقين

يمكن أن يسبب مرض الكلى تورمًا في القدمين والكاحلين والساقين ، فعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، فقد لا تتمكن من إزالة السوائل الزائدة من الجسم بشكل فعال، يمكن أن يتراكم هذا السائل الزائد في الأنسجة ، مما يؤدي إلى التورم سبب آخر هو أن أمراض الكلى يمكن أن تسبب خللًا في الإلكتروليتات في الجسم، تساعد الإلكتروليتات ، مثل الصوديوم والبوتاسيوم ، على تنظيم توازن السوائل في الجسم، عندما يختل التوازن ، يمكن أن يتراكم السائل في الأنسجة ، مما يؤدي إلى التورم.

2 - التعب والضعف

يمكن أن يسبب مرض الكلى التعب والضعف لعدة أسباب، من بينها فقر الدم ، وهي حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، تنتج الكلى هرمونًا يسمى إرثروبويتين ، والذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، فقد لا تنتج ما يكفي من إرثروبويتين ، مما يؤدي إلى فقر الدم، يمكن أن يسبب فقر الدم التعب والضعف. يمكن أن يتسبب مرض الكلى أيضًا في تراكم الفضلات في الجسم، يمكن أن تتداخل منتجات النفايات هذه مع استقلاب الطاقة في الجسم وتسبب الإرهاق.

3 - قلة إنتاج البول

الكلى هي المسؤولة عن إنتاج البول ، وعندما لا تعمل بشكل صحيح ، قد تنخفض كمية البول التي يتم إنتاجها، وذلك لأن الكلى مسؤولة عن تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم وإخراجها من الجسم عن طريق البول، عندما تتلف الكلى ، فقد لا تتمكن من تصفية الدم بشكل فعال ، مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج البول.

4 - التغييرات في مظهر البول

يمكن أن يسبب مرض الكلى تغيرات في مظهر البول ، أحد الأسباب هو أن الكلى مسؤولة عن تصفية الفضلات من الدم وإخراجها من الجسم عن طريق البول، عندما تتلف الكلى ، قد لا تتمكن من تصفية الدم بشكل فعال ، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات في البول، يمكن أن يتسبب هذا في تغير لون البول أو أن يصبح عكرًا أو ضبابيًا.





5 - الغثيان والقيء وقلة الشهية

يمكن أن يسبب تراكم الفضلات في الجسم الغثيان والقيء، في البداية ، تكون أمراض الكلى صامتة، وغالبًا ما لا تظهر الأعراض حتى تتلف الكلى بشدة، ولا يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض حتى يتطور مرض الكلى لديهم، وتعد اختبارات الدم والبول هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك أمراض الكلى.

6 - الحكة

يمكن أن تسبب أمراض الكلى تغيرات في مستويات بعض الهرمونات في الجسم ، مما قد يؤثر على الجلد ويسبب الحكة.

7 - ضيق في التنفس

يمكن أن يتسبب مرض الكلى في تراكم السوائل في الرئتين ، مما يؤدي إلى ضيق التنفس، هو مصطلح يستخدم لوصف صعوبة التنفس، إنها من الأعراض الشائعة التي يمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من الحالات الأساسية، يمكن أن تتراوح شدة ضيق التنفس من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تكون مصحوبة بأعراض أخرى ، مثل ألم الصدر والسعال والصفير.