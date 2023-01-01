شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكولسترول قد يعرضك للإصابة بهذه الأمراض.. اعرف طرق تقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الكولسترول هو مرض صامت يمكن أن يستمر دون تشخيص لأنه لا تظهر على المصاب به أعراض عادة، ووفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يطور الشخص الكثير من مادة دهنية، تسمى أيضًا الكوليسترول الضار LDL، في دمه وهذا بدوره يجعل من الصعب تدفق ما يكفي من الدم عبر الشرايين، وقد يعرضك ارتفاع الكوليسترول لخطر الإصابة بعدد من الأمراض نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم نمط الحياة السئ، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة الحركة الجسدية، والتدخين.

ما هو خطير في هذا المرض الصامت هو أنه يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى جانب المضاعفات الصحية الأخرى ومع ذلك ، هناك أمراض يجب الانتباه إليها إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ارتفاع الكولسترول قد يعرضك لخطر الإصابة بهذه الأمراضأمراض القلب التاجية

يعد مرض القلب التاجي من أكثر الأمراض شيوعًا التي تحدث بسبب تراكم الترسبات في جدار الشرايين التي تمد القلب بالدم. عندما تتطور الترسبات الدهنية، فإنها تضيق الشرايين - وهي عملية تسمى تصلب الشرايين - تقيد التدفق السلس للدم الغني بالأكسجين إلى القلب.

هناك ثلاثة أنواع من أمراض القلب التاجية، بما في ذلك: مرض الشريان التاجي الانسدادي ، ومرض الشريان التاجي غير الانسدادي ، والتسلخ التلقائي للشريان التاجي.

النوبة القلبية

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا إلى تعريضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية. مع ارتفاع الكوليسترول ، يمكن أن يطور ترسبات دهنية في الأوعية الدموية تؤدي هذه الترسبات إما إلى صعوبة تدفق الدم الكافي عبر الشرايين أو الانهيار ، وتشكل جلطة وتؤدي إلى نوبة قلبية.

مرض الشرايين المحيطية

يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تضيق الشرايين بسبب الانسداد الناجم عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

غالبًا ما يؤثر على الجزء السفلي من الجسم ، مما يقلل أو يمنع تدفق الدم في أطراف الشخص ، وخاصة الساقين والقدمين.

تشمل أعراض داء الشرايين المحيطية تنميل الساق أو ضعفها ، وعدم وجود نبض أو ضعف شديد في الساقين أو القدمين ، وبشرة لامعة على الساقين ، وتغير لون الجلد في الساقين ، ونمو أبطأ للأظافر ، وتقرحات في أصابع القدم أو الساقين. والألم عند استخدام الذراعين ، مثل الوجع والتشنج عند الحياكة أو الكتابة أو القيام بمهام يدوية أخرى.

السكتة الدماغية

إلى جانب إعاقة وسد الأوعية الدموية داخل القلب وحوله ، يمكن أن تؤدي الرواسب الدهنية من الكوليسترول أو تراكم الترسبات أيضًا إلى تضيق بعض الشرايين التي تؤدي إلى الدماغ. في حالة تركه دون علاج ، قد يتم حظر الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ تمامًا ، مما يتسبب في حدوث سكتة دماغية.

كيفية تقليل المخاطر

وفقًا لمايو كلينك، فإن اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، فإن تناول المزيد من العناصر الغذائية الصحية يعد أمرًا مهمًا للغاية في تقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.

يقترح الخبراء الحد من كمية البروتينات والدهون الحيوانية وإدراج المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي للفرد.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي أمر أساسي أيضًا.

علاوة على ذلك، من الأفضل تجنب التدخين لأن هذين السببين الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.