شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة النباتية فى عام 2023 للوقاية من 5 أمراض.. أبرزها القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام 2023، يجب عليك التفكير في تناول المزيد من النباتات "الخضراوات والفاكهة" خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، لإنقاذ حياتك من التعرض للأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وأمراض القلب والكلى، حيث أكدوا باحثين في جامعة أكسفورد والأكاديمية الصينية للطب الوقائي، أن النظم الغذائية النباتية يمكن أن تساعد في منع أو علاج 25 مرضًا مختلفًا تتراوح الأعراض والشدة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أمراض القلب

أكدت دراسة نشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية - أن الأطعمة النباتية يمكن تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

النظام الغذائي النباتي الكامل غني بالألياف، ويقلل من الدهون المشبعة والدهون المتحولة ، ومليء بالفواكه ، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور، والبقوليات، وكلها التي تعمل على خفض لويحات الكوليسترول في الجسم.

سكتة دماغية

أظهرت النتائج المنشورة في مجلة Neurology في عام 2021 أن اتباع نظام غذائي صحي نباتي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية ، في حين أشار باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يشمل الخضروات الورقية والحبوب الكاملة، والفاصوليا، مع التخلي عن الخيارات غير الصحية ، أدى إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10٪.

السكري

الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وإدارته،عندما نأكل الأطعمة (مثل المنتجات الحيوانية والأطعمة المصنعة) فقد ترتفع الالتهابات ونسبة السكر في الدم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

مرض الكلى

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يزيدان من خطر الإصابة بأمراض الكلى،و يمكن الوقاية منها أو التحكم فيها باتباع نظام غذائي نباتي.

سرطان الثدي

وجدت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة باريس ساكلاي أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي قد يكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14%.