شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء تشيكيون يكتشفون عقارًا لعلاج سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من العلماء التشيكيين، عقارًا لعلاج سرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام، وذلك وفقًا لما نشره موقع تاس.

وأطلقوا الأطباء على دواء علاج سرطان البروستاتا اسم Pluvicto، وقد وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة أيام، هذا الدواء على شكل محلول، ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان، ومخصص للمرضى الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى.

كما اكد الأطباء أنه تم إعطاء دواءPluvicto للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي، بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرق جمهورية التشيك، ولكن لم يذكر متى سيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذا الدواء، ليكون في متناول المرضى.

وأجرى الأطباء التشيك، لأول مرة في بلدان أوربا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد، الحديث هنا عن عملية استبدال عظم الكاحل، التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة برنو.

ويذكر أن سرطان البروستاتا يعد ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، ويتطور السرطان من الخلايا القاعدية لغدة البروستاتا، وبمرور الوقت يتطور من ورم موضعي صغير إلى تكوين كبير ينمو في الأعضاء المجاورة وينتقل إلى العظام، وسرطان البروستاتا النقيلي هو أخطر أنواع سرطان البروستاتا وينطوي على مخاطر صحية كبيرة.

يعاني واحد من كل تسعة رجال من هذا المرض، وعدم وجود أعراض محددة يعيق التشخيص المبكر للمرض في أغلب الأحيان، يتم الكشف عنه بسبب الفحص، أو الفحص بسبب ظروف صحية أخرى، في مرحلة متاخرة، خاصة عندما ينتشر السرطان إلى العظام، لا يمكن للعلاج التقليدي أن يضمن الشفاء التام.