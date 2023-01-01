شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية يمكن أن تسبب ألمًا بالجانب الأيمن للبطن.. منها التهاب الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الجانب الأيمن من البطن من الآلام الشائعة التي قد تسبب قدراً من الارتباك، لأنها قد تكون أحد أعراض العديد من المشكلات الصحية، في هذا التقرير نتعرف على 5 مشاكل صحية تسبب ألمًا في الجانب الأيمن من البطن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 مشاكل صحية تسبب ألمًا في الجانب الأيمن من البطن 1 - ارتجاع المريء

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء الألم في البطن اليمنى هو حرقة المعدة، والتي غالبًا ما تنتج عن ارتجاع المرئ، وفقًا لمايو كلينك، فإن ارتجاع الحمض، المعروف أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، يحدث عندما تتدفق أحماض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط الحلق بمعدتك هذا يؤدي إلى حرقان في الصدر أو الحلق.

2 - مرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد في حين أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني لا تظهر عليهم الأعراض حتى يؤدي المرض إلى تليف الكبد ، إذا كان الشخص يعاني من أعراض ، فقد يشمل ذلك ألمًا في البطن أو الشعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

3 - التهاب الزائدة الدودية

الزائدة الدودية كيس صغير يتدلى من القولون في الجانب الأيمن السفلي من البطن يمكن أن يسبب ألمًا يبدأ عادةً في منتصف البطن وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي.

4 - أنواع معينة من السرطان

يمكن أن تسبب أنواع معينة من السرطان أيضًا ألمًا في الجزء العلوي من البطن.

وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن، من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس ألم خفيف في الجزء العلوي من البطن و منتصف أو أعلى الظهر يأتي ويذهب.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) ، قد يكون الألم في الجزء العلوي من بطنك أيضًا علامة على الإصابة بسرطان المعدة.

5 - أسباب أخرى لآلام البطن اليمنى

تشمل الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسبب الألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة أو البطن حصوات المرارة ومشاكل المرارة ومشاكل الكلى وحصوات الكلى.

تشمل الأسباب الأقل حدة لألم البطن متلازمة القولون العصبي، والإمساك، والحساسية الغذائية، وعدم تحمل اللاكتوز، والتسمم الغذائي، وفيروس المعدة.