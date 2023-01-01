شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأمل لمرضى الإيدز.."FDA" توافق على حقن جديدة تؤخذ مرتين فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"على حقن جديدة لفيروس "الإيدز" تسمى صنلينكا Sunlenca ، وهوعلاج يؤخذ عن طريق الحقن لقمع فيروس نقص المناعة البشرية، للمرضى الذين يعانون من مقاومة الأدوية للأنظمة الأخرى.

وأكد الخبراء، إن الحقن الجديدة، التى تعمل بجرعات أقل في عدد مرات تناولها، والتي يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، إن هذا الدواء الذي طورته شركة جيلياد Gilead Sciences ، هو الأول من فئة جديدة تسمى مثبطات الكبسيد، والتي تعمل عن طريق منع غلاف البروتين أو منع تكاثر الفيروس وخفض الحمل الفيروسى، مما يؤدي إلى تعطيل مراحل متعددة من دورة حياة الفيروس، موضحة، إن في التجربة السريرية، حقق 83 % من المرضى الذين تناولوا الحقن Sunlenca مع مجموعة من الأدوية الأخرى حمولة فيروسية صغيرة لا يمكن اكتشافها بعد حوالي عام.

ما هو علاج فيروس نقص المناعة البشرية صنلينكا Sunlenca؟

Sunlenca ، أو lenacapavir ، هو الأول من فئة جديدة من الأدوية المعتمدة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز".

وأضاف الموقع ان عقار ليناكابافير Lenacapavir او ما يطلق عليه صنلينكا هو دواء مضاد للفيروسات القهقرية، يعمل عن طريق منع الفيروس من التكاثر للحفاظ على مستويات فيروس نقص المناعة البشرية في الجسم منخفضة للغاية.

تمت الموافقة على صنلينكا Sunlenca للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" الذين لم تستجب عدواهم لأنظمة العلاج المتعددة الأخرى، حيث يبدأ العلاج بنظام أقراص عن طريق الفم والحقن، ثم حقن مستمرة كل 6 أشهر.