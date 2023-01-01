شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة هتغير صحتك تمامًا في عام 2023.. أبرزها الفراولة والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت مستعد لاتخاذ قرار العام الجديد؟ هل تريد تحقيق أقصى استفادة من الاثني عشر شهرًا القادمة؟ إذا كان الأمر كذلك ، يمكنك بدء رحلتك نحو صحة أفضل من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة يتضمن ذلك تناول الأطعمة التالية ، والتي تشمل الفراولة ، ومخلل الكرنب، الكركم سيغير صحتك تمامًا في عام 2023، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 الكيمتشيالكيمتشي هو طبق نباتي كوري مصنوع عادة من الكرنب، يمكن أن يقدم لجسمك بعض الفوائد البارزة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصحتك خلال العام المقبل.

الكيمتشي هو طعام مخمر أو غذاء بروبيوتيك يحتوي على مركبات من مكونات مثل البوليفينول والكاروتينات والكابسيسين والمركبات المحتوية على الكبريت والألياف والمركبات الناتجة عن عملية التخمير مثل بكتيريا حمض اللاكتيك (LAB)". ماذا يعني ذلك لصحتك؟ يساهم في تحسين حركات الأمعاءويحتوى على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة والسمنة ومضادة للبكتيريا





2 كركميوصي بإضافة الكركم إلى وجباتك ، هذه التوابل القوية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التهاب بطانة الأمعاء وفي جميع أنحاء الجسم، مما سيجعلك بالتأكيد تشعر بتحسن.

يحتوي الكركم على الكركمين ، نوع من المركب النباتي يسمى" بوليفينول "الذي يحفز تنشيط الكبد في المرحلة الثانية ، وبالتالي يزيد من إزالة السموم المنشطة. يضيف لي أن الكركمين يمكنه أيضًا "زيادة كمية مضادات الأكسدة التي يصنعها الجسم وله خصائص مضادة للالتهابات".





3 فراولةالفراولة مليئة بالبوليفينول بتأثيرات مضادة للأكسدة كبيرة، فهي تحتوي على كمية عالية من فيتامين C ، والمنغنيز ، والفولات ، والبوتاسيوم ، وهي عناصر حيوية لصحة المناعة ، ووظائف المخ ، ونمو الخلايا ، وتنظيم ضغط الدم ، على التوالي. . "

"خلصت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن تناول الفراولة يساعد على زيادة البكتيريا النافعة في ميكروبيوم أمعائك.





4 سمك السالمونيحتوي السلمون على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي من المعروف أن لها خصائص مضادة للالتهابات، وجد حمض Eicosapentaenoic أو EPA أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 قد ثبت أنها تقلل من التهاب الأعصاب. إنه أيضًا شيء لا تصنعه أجسامنا ، لذا فهو غذاء أساسي يجب تضمينه من خلال الطعام أو المكملات."





5 مرق العظام مرق العظام له خصائص شفاء من الأحماض الأمينية ، والمعادن ، وكولاجين شفاء الأمعاء، فهو خيار غذائي "يمكن أن يكون مغذيًا بشكل لا يصدق للأمعاء الملتهبة." في الواقع ، "يعمل محتوى الجلايسين العالي في الكولاجين على تقوية بطانة الأمعاء مع تقليل آلام المفاصل وزيادة جودة الجلد".





6 براعم البروكليبينما تعرف بالتأكيد كل شيء عن الفوائد الصحية للبروكلي ، قد ترغب أيضًا في التفكير في إضافة براعم البروكلي إلى نظامك الغذائي المعتاد هي مصدر قوة للتغذية المليئة بالألياف وفيتامين C والسلفورافان، ويحتوى على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ومضادة للسرطان.