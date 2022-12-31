شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يساعد الحليب في إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
لماذا يعتقد الناس أن الحليب لا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟
يمكن أن يساعد الحليب بالفعل في إنقاص الوزن تشير دراسة حديثة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن منتجات الألبان والحليب ، قد تساعدك على إنقاص الوزن.
فيما يلي 5 أسباب تجعل الحليب أفضل لخسارة الوزن
-يعتبر الحليب في الواقع مصدرًا كبيرًا للبروتين، والمغذيات الكبيرة الضرورية لبناء والحفاظ على كتلة العضلات في الجسم يعد بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها استراتيجية رائعة لمن هم في رحلة إنقاص الوزن.
-يمكن أن يقلل الحليب من الإحساس بالجوع ويبقيك راضيًا لفترة أطول من الوقت بسبب هرمون الببتيد YY.
-الكالسيوم وفير في الحليب يعزز عملية التمثيل الغذائي ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.
-عصير الحليب والموز مصدر كبير للبروتين والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم. تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على شعورك بالشبع.
-يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12 والمغنيسيوم والزنك ، وكلها مفيدة لفقدان الوزن ، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم.
يجب عليك اختيار الحليب الخالي من الدسم (الحليب الذي تمت إزالة القشدة منه) لأنه خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن فقدان الوزن.