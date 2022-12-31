شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتحتفل برأس السنة.. خلى بالك من صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العطلات الاحتفالية مليئة بالاحتفالات والحيوية، والعديد من الأشخاص يحتفلون برأس السنة الجديدة، ويكون هناك العديد من القوس المختلفة، ومنها تناول الكثير من الوجبات الخفيفة والحلويات، والأطعمة مرتفعة الدهون، وهذه الأغذية قد لا تكون مفيدة لصحة القلب، ويصاب ببعض المشاكل أشهرها متلازمة القلب في الحفلات، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب علي المدي البعيد، وهذا وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”.

ما هو متلازمة القلب في الحفلات والأجازات؟ هي سبب شائع لأمراض القلب التي تشير إلى عدم انتظام ضربات القلب الأذيني الناجم عن الإفراط في تناول الطعام المالح، وعلى الرغم من أن الإفراط في تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يحدث في أي وقت ، فإنه عادة ما يطلق عليه متلازمة قلب الاأجازات ، لأن معظم الناس يتناولون هذه الأطعمة عادة في أيام العطلات.

ويمكن أن يتسبب الملح المفرط في عدم انتظام ضربات القلب، ويسمى أيضًا الرجفان الأذيني وهو أحد الآثار الجانبية المزعجة للاحتفال المفرط، ما يؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة على المدى الطويل. ما هي أسباب الإصابة بمتلازمة القلب في الأجازات؟ لم يتم تحديد السبب الدقيق لمتلازمة قلب العطلة أو الأجازات حتى الآن ، ولكن يعتقد معظم الخبراء أنه نظرًا لوجود تغيير مستحث في الجهاز العصبي الذي ينظم معدل ضربات القلب، و يمكن أن يغير الإشارات الكهربائية داخل قلبك ، والتي تنسق تقلص خلايا القلب، ومن أعراضها ألم الصدر وخفقان القلب ونقص الطاقة والدوخة وضيق التنفس.

كيف يتم علاج متلازمة قلب الأجازات؟ أفضل طريقة لتجنب متلازمة القلب أثناء العطلة هي تغيير نمط حياتك، إذا كنت تخطط لحضور حفلة ، فضع خطة لعب واعرف مقدار ما تأكله وتشربه، و تجنب الكثير من الكحول وتأكد من تناول الأطعمة المالحة باعتدال.

حيث قالت الدكتورة كريستين براون ، زميلة القلب والأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة نبراسكا ، لصحيفة نيويورك تايمز ، إنه يجب على الشخص أن يحافظ على رطوبته لأن الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهذه المتلازمة.

وعامل آخر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب هو التحكم في التوتر، جرب تمرينًا أساسيًا لأن العطلات يمكن أن تصبح محمومة قليلاً.