شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من السكتة الدماغية في الجو البارد؟.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثالث للإعاقة ، فقد شارك خبراء الصحة بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل المخاطر في الشتاء، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”.

يمكن أن يؤثر الشتاء على صحتنا بعدة طرق، و يقترح خبراء الصحة أنه خلال الأشهر الباردة ، يمكن أن يكون لانخفاض درجة الحرارة آثار غير متوقعة على القلب ، علاوة على ذلك ، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يحدث فقدان مفاجئ لخلايا الدماغ أو موت خلايا المخ بسبب ترسبات الدم نتيجة انسداد في الشريان.

وحول ذلك قال الدكتور كونال بهراني ، مدير طب الأعصاب ، ومستشفى فورتيس إسكورتس ، إن السكتة الدماغية تحدث عندما يتعطل تدفق الدم إلى الدماغ إما من خلال صفارة مسدودة في الدماغ، أو انفجار الأوعية الدموية في الدماغ ، والتي تسمى السكتة الدماغية النزفية.

وقال، أنه بمجرد إصابة المريض بجلطة دماغية ، من المحتمل أيضًا أن يصاب بجلطات متكررة، وبالتالي ، من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة حوادث السكتة الدماغية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة والسبب الرئيسي الثالث للإعاقة، وفي الواقع ، واحد من كل أربعة أشخاص معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية في حياته، ولذا نصح الدكتور بحراني بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للوقاية من السكتة الدماغية ، خاصة في فصل الشتاء.





احتياطات لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنها: - يمكن منع السكتات الدماغية عن طريق تناول الأدوية الموصوفة لك بانتظام ، والتي قد تشمل أدوية ضغط الدم ، وأدوية لخفض الكوليسترول تسمى الستاتين ، والأدوية التي تمنع تجلط الدم مثل الأسبرين ومميعات الدم الأخرى.

- تساعد بعض الأدوية التي تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم بالقرب من المعدل الطبيعي في الوقاية من السكتة الدماغية.

- تغييرات نمط الحياة مثل التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين والنظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم تقطع شوطًا طويلاً في الوقاية من السكتات الدماغية.

- يمكن أن يساعد أيضًا تقليل تناول الملح بناءً على توصية من طبيبك إلى 5 جم يوميًا أو ملعقة صغيرة واحدة يوميًا.

- للحركة أو النشاط ، حتى لفترات قصيرة من 5 إلى 10 دقائق بعد كل ساعة من عدم النشاط ، فوائد صحية.

- إنقاص الوزن ، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، ومن المفيد الحد من استهلاك الكحول للحدود الآمنة.

- يُنصح بالإقلاع عن التبغ بجميع أشكاله سواء كان عن طريق الفم أو السجائر أو ثنائي الاتجاه.