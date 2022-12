أنت معرض لخطر نقص فيتامين (د) هذا الشتاء.. اعرف هاتعمل إيه

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين د، وقد يتعرض عدد أكبر منهم لخطر نقص فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء، وذلك بسبب قصر الأيام وقلة ضوء الشمس ينتج جلدنا، المعروف باسم "فيتامين د" عند تعرضه لأشعة الشمس، كما نحصل عليه من الطعام إنه عنصر غذائي أساسي لعظام قوية، كما يعلم معظمنا، يحتاج جسمك إلى D لامتصاص الكالسيوم بشكل صحيح ومنع هشاشة العظام وهشاشة العظام، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

كيف تعرف ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د؟يمكن لطبيبك أن يصف لك فحص دم لقياس تركيز 25 هيدروكسي فيتامين د في جسمك، لكن الطريقة الأخرى الوحيدة التي قد تعرفها هي التعرض لأعراض مثل التعب أو آلام العظام أو تساقط الشعر أو الاكتئاب أو فقدان الشهية أو المرض بسهولة أكبر، لكن قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن العديد من الأسباب الأخرى. كيف تحصل على ما يكفي من د؟يمكن شراء فيتامين د بدون وصفة طبية. غالبًا ما يتم إعطاء فيتامين د ، الذي يتطلب وصفة طبية، للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في امتصاص D₃.

يوصي معهد الطب الأمريكى، بأن يحصل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أقل على 600 وحدة دولية (IU) من فيتامين د يوميًا، و800 وحدة دولية إذا كان عمرهم أكبر من 70 عامًا.

تذكر أيضًا أن فيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون ، لذلك يجب تناول مكملات فيتامين (د) مع مصدر للدهون للحصول على أفضل امتصاص.

تأكد من مستويات الماغنيسيوم

تناول فيتامين د مع الأطعمة التي تحتوي على بعض الدهون ، فقد تساعدك العناصر الغذائية الأخرى في الحصول على أقصى استفادة من فيتامين د، أظهرت الأبحاث الحديثة التي نُشرت في مجلة The Journal of the American Osteopathic Medicine أنه لا يمكن استقلاب فيتامين (د) بشكل فعال إذا لم يكن لديك مستويات كافية من المغنيسيوم في جسمك، في حين أن نقص المغنيسيوم ليس مشكلة منتشرة ، فإن مرضى السكر يمليون إلى نقص هذا المعدن المهم.