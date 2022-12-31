شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا تدعم صحتك.. تشعرك بالدفء فى البرد وتعزز مناعتك ومفيدة لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا هي واحدة من الخضروات الجذرية المتوفرة بكثرة في مصر خلال فصل الشتاء، وهى منخفضة الثمن وفى نفس الوقت تحتوى على العديد من الفوائد الصحية، وأيضا تمنحك الدفء خلال الجو البارد في الشتاء، ووفقا لما ذكره موقع Food فان 100جرام من البطاطا تحتوي على 86 سعر حراري و 0.1 جرام دهون.

نقدم لك هنا كل ما تحتاج لمعرفته حول البطاطا، وحقائقها الغذائية، والفوائد الصحية لها:

تحتوي البطاطا على نسبة جيدة من البوتاسيوم والبروتين والألياف، تحتوي البطاطا أيضًا على كميات كبيرة من الكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين ب 6 التي يمكن أن تلبي ما يصل إلى 10% من احتياجاتك الغذائية اعتمادًا على متطلبات السعرات الحرارية.

1. تدعم جهاز المناعة ..

البطاطا الحلوة تحتوى على الكاروتينات والأنثوسيانين يساعدان الجسم على تعزيز جهاز المناعة كما أنه يحمي بشرتنا ويحسن صحة الشعر، إن قدرة البطاطا المضادة للالتهابات والأكسدة لا تقتصر فقط على الكاروتينات الموجودة بها، بل هي مصدر كبير لأنثوسيانين، وهو الأكثر وفرة في الصنف الأرجواني اللون".

2. مفيدة لمرضى السكري..

على الرغم من أنه قد يبدو أنه يجب على مرضى السكر تجنب البطاطا، إلا أن الخبراء يؤكدون أن البطاطا منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وتحتوي أيضًا على الكثير من الألياف، كما تؤخر الكربوهيدرات النشوية إطلاق السكر في مجرى الدم، تقول جمعية السكري الأمريكية، "إنه غذاء ممتاز لمرضى السكر، إنه نبات نشوي مليء بفيتامين أ والألياف، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم.

3. تحسن صحة العين..

بفضل اللون البرتقالي والأحمر للبطاطا، فانها تحمى العين لأنها غنية بفيتامين" أ".

4. تساعد في الهضم وتعالج الحموضة والامساك ..

المعادن وفيتامين ب الموجود في البطاطا يمنع الانتفاخ والحموضة والإمساك.

5. تساعد في خفض الوزن ..

تحتوي البطاطا منخفضة السعرات الحرارية على كمية جيدة من الألياف التي تسهل فقدان الوزن وتشعرك بالشبع، وبالتالي، فهى تقدم وجبة خفيفة ممتازة بشرط أن يتم تناولها باعتدال.

هل البطاطا صحية؟

البطاطا مليئة بالفوائد الصحية وتعد إضافة جيدة لنظامك الغذائي الشتوي، حيث تساعد على الدفء، وسهلة الطهى، وتحتوى على الألياف المفيدة لخفض الوزن والشعور بالشبع