شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من البرد والسعال؟.. جرب هذه العلاجات المنزلية منها العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الشتاء، ويتزايد معه حالات الإصابة بنزلات البرد والسعال، حتى لو لم يكن البرد أو السعال شيئًا خطيرًا، إذا لم يتم علاجهما بشكل صحيح، يمكن أن يستمر لأيام ويكون مزعجًا للغاية، يمكن أن يسبب البرد الصداع والتعب وثقل العين، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو اتخاذ تدابير لعلاجه فى أسرع وقت ممكن، وإليك العلاجات المنزلية لعلاج البرد والسعال فى الشتاء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

علاجات منزلية فعالة لعلاج نزلات البرد والسعال الشتوي: ​1. الكركمالكركمين، مادة موجودة فى الكركم قد تكون مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى ذلك قد يكون مفيدًا لعدد من الأمراض، مثل السعال الجاف، الفلفل الأسود يعزز امتصاص مجرى الدم للكركمين، في طب الايورفيدا، تم استخدام الكركم لأجيال للتعامل مع التهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الجهاز التنفسي العلوي. 2. شطف الأنفيعتبر شطف الأنف بالمياه المالحة علاجًا تقليديًا لمشاكل الجيوب الأنفية واحتقان الأنف والتنقيط اللاحق للأنف وهو ميسور التكلفة وفعال وآمن، في البداية، قد تجد التدريب صعبًا بعض الشيء ولكن جربه. 3. تناول الماء والسوائليمكن لجسمك محاربة المرض بمساعدة الترطيب المناسب، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها ضمان ذلك، تناول الكثير من السوائل مثل الماء والشاى والعصير منزوع الكافيين، ومع ذلك تجنب أي شيء يحتوى على الكثير من السكر، تجنب السوائل المرطبة مثل الصودا والقهوة.

4. العرقسوسيعتبر الموليثي أو عرق السوس من أقدم العلاجات الموجودة في الكتاب لعلاج السعال، كل ما عليك فعله هو مضغ عصا عرق السوس إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو كنت تعاني من السعال المستمر، يهدأ حلقك عندما تمضغه لنزلات البرد والسعال، مما يوقف السعال تدريجياً.

5. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يُعتقد أن الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي تقوي جهاز المناعة لديك وتحميك من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والسعال، هذا تدبير وقائي مفيد. في الشتاء ، تناول عصير البرتقال أو وضع الليمون في الماء سيقلل بشكل كبير من خطر إصابتك بنزلة برد أو سعال.