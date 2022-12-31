صحة ورشاقة

رجيم لإنقاص الوزن سريعاً

0 نشر
nahid.ahmed 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تحلمين بجسم ممشوق وبطن مسطح، فسوف نعرض عليك رجيم الردة لتخسيس الجسم فى أسبوع.


الأسبوع الأول:

 

رجيم الردة لتنحيف الجسم فى أسبوع

 


الإفطار:


بيضة مسلوقة أو كوب زبادي + شريحة توست أو ربع رغيف + 3 ملاعق ردة أو 2 قرص ردة
بين الإفطار والغداء:
حبة واحدة من الفاكهة (موزة أو تفاح أو برتقال) + ملعقة ردة


الغداء:


طبق خضار بدون سمن أو زيت + سلطة خضراء + سمكة مشوية أو ربع دجاجة أو قطعتا لحم + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
بين الغداء والعشاء:
حبة واحدة من الفاكهة (موزة أو تفاح أو برتقال) + ملعقة ردة


العشاء:


كوب زبادي + بيضة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
أو شريحة لحم صغيرة + 1 توست + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
أو 2 ملعقة جبن قريش أو جبن قليل الدسم + شريحة توست + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة


الاسبوع الثاني


الإفطار اليومي اختيار من أي من الآتي:


1. ½ كوب عصير برتقال أو برتقالة كاملة + بيضة مسلوقة + شريحة توست أو ربع رغيف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
2. 1 زبادي + ثمرة فاكهة ويفضل البرتقال أو التفاح لاحتوائها على الألياف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
3. تفاحة كاملة بقشرها + شريحة بسكوت دايجستف كبيرة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة


الغذاء اليومي اختيار من أي من الآتي:


1. 2 شريحة توست ريجيم + شريحة جبن شيدر + ثمرة فاكهة (تفاح أو برتقال) + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
2. 2 شريحة توست ريجيم + علبة تونة صغيرة بدون زيت أو سمكة مشوية متوسطة + سلطة خيار (2 ملعقة زبادي و1 خيار) + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
3. 4 ملاعق فول بالليمون والكمون + 2 شريحة توست ريجيم + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
العشاء اليومي اختيار من أي من الآتي: (يمكن تبديل وجبة الغداء بالعشاء حسب الرغبة)
1. ¼ فرخة مشوية أو مسلوقة + سلاطة خضراء +4 ملاعق خضار سبانخ أو فاصوليا أو خرشوف لاحتوائها على الكثير من الألياف + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
2. 2 بيضة مسلوقة + سلاطة خضراء ويمكن إضافة الجزر عليها + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة
3. شريحة سمك أو سمكة مشوية أو تونة بدون زيت + 2 ملعقة أرز ويفضل الأرز الأسمر + 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة


الأسبوع الثالث:


الإفطار:


4 ملاعق فول بليمون أو 1 زبادي أو بيضة مسلوقة + شريحة توست + قهوة أو شاي بلبن منزوع الدسم + 3 ملاعق ردة أو 2 قرص ردة


الغداء:


أى كمية من الخضار المشكل المطبوخ في طاجن أو مسلوق أو نيء × نيء وممكن تبديل الخضار المسلوق بالسلاطة الخضراء
+ أى كمية من السمك المشوي أو التونة بدون زيت أو الفراخ المشوية.
ويضاف إلى الوجبة 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة


العشاء:


1 زبادي + 2 شريحة توست
أو 5 ملاعق جبن قريش أو جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست
أو بطاطس مسلوقة + سلطة خضراء ويضاف للوجبة 3 ملاعق ردة أو 3 أقراص ردة


الأسبوع الرابع


الإفطار:


شريحة توست + 2 ملعقة عسل
أو 2 بيضة + شريحة لانشون
أو كوب زبادي و ملعقة ردة
مع وجبة الإفطار 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة
بين الإفطار والغداء:
حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة


الغداء:


طبق خضار بدون سمن أو زيت أو سلطة خضراء
نصف دجاجة أو قطعتا لحم بحجم 1/4 كيلو أو 5 شرائح رومي مدخن
2 ملعقة ردة أو 2 قرص ردة
بين الغداء والعشاء:
حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة


العشاء: مثل الغذاء


بعد العشاء بساعتين عند الإحساس بالجوع:
حبة واحدة من الفاكهة (جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو 2 تمر) + ملعقة ردة


الأسبوع الخامس


الإفطار


شريحة توست + 2 ملعقة عسل أو مربى
أو شريحة توست + 5 ملعقة جبنة قريش أو جبن منزوع الدسم
مع وجبة الإفطار يجب تناول 3 أكواب ماء + أو 2 ملعقة ردة


الغداء:


الاختيار الأول: مكرونة مسلوقة أي كمية (يمكن إضافة كاتشب) + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.
الاختيار الثاني: بطاطس مسلوقة أي كمية + سلطه خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.
الاختيار الثالث: أرز مسلوق أي كمية + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو ني xني.
مع وجبة الغذاء يجب تناول 3 أكواب ماء + 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة


العشاء:


صنف واحد فاكهة أي كمية غير الفواكة غير المسموحة.
مع وجبة العشاء يجب تناول 3 أكواب ماء + 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة

 

رجيم الردة لتنحيف الجسم فى أسبوع

 


الأسبوع السادس


الإفطار: ثابت في جميع الأيام
1 تفاحة + قهوة أو شاي بحليب منزوع الدسم وممكن استخدام بدائل السكر


اليوم الأول:


الغداء:


ربع دجاجة مشوية أو علبة تونة + 4 ملاعق أرز أو 4 ملاعق مكرونة + 5 ملاعق سلطة


العشاء:


2بيضة مسلوقة + سلطة خضراء


اليوم الثاني:


الغداء:


علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة مشوية متوسطة الحجم+ سلطة خضراء


العشاء:


1 بطاطس مسلوقة + سلطة خضراء + حبة فاكهة ( تفاح أو خوخ أو كمثري.... )


اليوم الثالث:


الغداء:


2شريحة لحم + سلطة خضراء + خضار مسلوق


العشاء:


5 ملاعق جبن قريش أو بيضة مسلوقة + 1 توست ريجيم


اليوم الرابع:


الغداء:


علبة تونة مصفاة من الزيت أو سمكة مشوية متوسطة الحجم+ سلطة خضراء أو خضار مسلوق بأى كمية


العشاء:


5 ملاعق جبنة قريش + بيضة مسلوقة + 1 توست ريجيم


اليوم الخامس:


الغداء:


4 قطع لانشون (مرتديلا) أو رومي مدخن أو ربع دجاجة + سلطة خضراء أو خضار مسلوق+ 1 برتقالة


العشاء:


صنف واحد من الفاكهة لا يزيد عن 3 ثمرات


اليوم السادس:


الغداء:


سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية


العشاء:


سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية


اليوم السابع:


الغداء:


سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية


العشاء:


سمكة مشوية متوسطة الحجم + سلطة خضراء بأي كمية
ويشرب قبل كل وجبة كوب ماء كبير مع أخد 2 حبة ردة أو 2 ملعقة ردة

‏إقرئي أيضا ‏

مشروب البقدونس حضريه في 5 دقائق وتخلصي من الكرش

رجيم صحي وسريع لتخسيس دهون البطن والأرداف

رجيم التونة لفقدان 3 كيلوغرامات أسبوعيًا

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا